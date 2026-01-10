В Британії запустять Hogwarts Express — що відомо

Потяг Hogwarts Express. Фото: Warner Bros. Discovery

Цього року в Лондоні відкриється нова туристична атракція від якої будуть у захваті фанати Гаррі Поттера. Кінокомпанія Warner Bros. Discovery об'єднала зусилля з залізничною компанією Rail Events Inc, щоб запустити потяг Hogwarts Express.

Про це пише The Sun.

Потяг до Гоґвортсу

Завдяки новому потягу пасажири зможуть відправитися в подорож до знаменитого Гоґвортсу. На борту поїзда можна буде поспілкуватися з персонажами казкового фентезі та скуштувати тематичні страви.

Розробники також натякнули, що пасажири сідатимуть на рейс на знаменитій платформі 9 і три чверті. Крім того, пасажири зможуть "випробувати свої сили в змаганнях із господарями Гоґвортсу".

Після залізничної подорожі відвідувачі зможуть насолодитися прохолодним масляним пивом або завітати до сувенірних крамниць. Маршрут і місця відправлення ще не підтверджено. Запуск казкового потягу заплановану на 1 вересня 2026 року.

