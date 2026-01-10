Відео
В Британії запустять "магічний" потяг — що відомо

Дата публікації: 10 січня 2026 07:32
В Британії запустять Hogwarts Express — що відомо
Потяг Hogwarts Express. Фото: Warner Bros. Discovery

Цього року в Лондоні відкриється нова туристична атракція від якої будуть у захваті фанати Гаррі Поттера. Кінокомпанія Warner Bros. Discovery об'єднала зусилля з залізничною компанією Rail Events Inc,  щоб запустити потяг Hogwarts Express.

Про це пише The Sun.

Читайте також:

Потяг до Гоґвортсу

Завдяки новому потягу пасажири зможуть  відправитися в подорож до знаменитого Гоґвортсу. На борту поїзда можна буде поспілкуватися з  персонажами казкового фентезі та скуштувати тематичні страви.

Розробники також натякнули, що пасажири сідатимуть на рейс на знаменитій платформі 9 і три чверті. Крім того, пасажири зможуть "випробувати свої сили в змаганнях із господарями Гоґвортсу". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Після залізничної подорожі відвідувачі зможуть насолодитися прохолодним масляним пивом або завітати до сувенірних крамниць. Маршрут і місця відправлення ще не підтверджено. Запуск казкового потягу заплановану на 1 вересня 2026 року.

Раніше ми розповідали, що в Єгипті незабаром запустять оновлені високошвидкісні потяги, представлені компанією Siemens Mobility.

Також ми писали, що компанія Grupa Azoty KOLTAR уклала угоду про співпрацю з Укрзалізницею. Перевізник отримав дозвіл на роботу на прикордонних переходах Ягодин — Дорогуськ та Медика — Мостиська.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
