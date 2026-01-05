Потяги УЗ будуть швидше курсувати через польсько-український кордон — компанія підписала нову угоду

Потяг Grupa Azoty KOLTAR. Фото: linkedin

Польська компанія Grupa Azoty KOLTAR уклала угоду про співпрацю з Укрзалізницею. Перевізник отримав дозвіл на роботу на прикордонних переходах Ягодин — Дорогуськ та Медика — Мостиська.

Про це компанія повідомила в соцмережі Linkedin.

Реклама

Читайте також:

Нова угода УЗ

Зазначається, що підписана угода забезпечить швидше обслуговування складів і поліпшить рух залізничного руху на польсько-українському кордоні. Співпраця також сприятиме оптимізації процесу перевезень між компанією KOLTAR та українськими контрагентами.

Відповідна угода стала етапом планів компанії на 2026-2030 роки, який дозволить розвивати міжнародні перевезення на східний напрямок.

В компанії додали, що Укрзалізниця також безпосередньо співпрацює з перевізниками зі Словаччини, Угорщини, Молдови та Румунії, а також забезпечує обслуговування на майже 40 міжнародних залізничних переходах.

В KOLTAR також повідомили, що наприкінці грудня в Україну з Пулав відправили поїзд з добривом RSM.

Нагадаємо, ми розповідали, що в Україні планують відкрити ще одну євроколію, яка простягатиметься зі Львова до польського кордону на ділянці "Скнилів – Мостиська".

Також провідник пояснив, як діяти у випадку, якщо ви в потязі Укрзалізниці проспали свою станцію.