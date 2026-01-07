Берніна Експрес у Швейцарії — чим вражає пасажирів

Потяг Берніна Експрес. Фото:instagram.com/berninaexpres.ch

Швейцарія славиться безліччю чудових залізничних маршрутів, але потяг Берніна Експрес виділяється серед них. Його можна вважати "найповільнішим експресом у світі", але нехай це вас не відлякує — маршрут пролягає через одні з найдивовижніших пейзажів Європи, особливо у зимовий період.

Про це пише Daily Express.

Чим унікальний Берніна Експрес

Берніна Експрес залізничної компанії Rhaetian Railway є одним із найвидовищніших потягів у світі. Цей мальовничий маршрут пролягає між Куром або Давосом/Санкт-Моріцом у Швейцарії та Тірано в Італії через перевал Берніна.

Залізничний рейс довжиною 155 км простягається вздовж приголомшливих пейзажів крижаних гір та сонячних італійських краєвидів. Поїзд проїжджає 55 тунелів та перетинає 196 мостів. Берніна Експрес курсує круглий рік, а в пікові літні місяці кількість рейсів збільшується.

Маршрут входить до складу Рейтської залізниці, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Рейс Берніна Експрес пролягає через віадук Ландвассер — високий міст, що простягається над глибокою ущелиною та викликає подив навіть у найсміливіших пасажирів.

Класичний маршрут пролягає через круговий віадук Брузіо, а також віадук Ландвассер, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, звідки відкриваються незабутні краєвиди на Швейцарські Альпи.

