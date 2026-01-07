Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Берніна Експрес — чим унікальний найвідоміший потяг Швейцарії

Берніна Експрес — чим унікальний найвідоміший потяг Швейцарії

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 18:27
Берніна Експрес у Швейцарії — чим вражає пасажирів
Потяг Берніна Експрес. Фото:instagram.com/berninaexpres.ch

Швейцарія славиться безліччю чудових залізничних маршрутів, але потяг Берніна Експрес виділяється серед них. Його можна вважати "найповільнішим експресом у світі", але нехай це вас не відлякує — маршрут пролягає через одні з найдивовижніших пейзажів Європи, особливо у зимовий період.

Про це пише Daily Express.

Реклама
Читайте також:

Чим унікальний Берніна Експрес

Берніна Експрес залізничної компанії Rhaetian Railway є одним із найвидовищніших потягів у світі.  Цей мальовничий маршрут пролягає між Куром або Давосом/Санкт-Моріцом у Швейцарії та Тірано в Італії через перевал Берніна.

Залізничний рейс довжиною 155 км простягається вздовж приголомшливих пейзажів крижаних гір та сонячних італійських краєвидів. Поїзд проїжджає 55 тунелів та перетинає 196 мостів. Берніна Експрес курсує круглий рік, а в пікові літні місяці кількість рейсів збільшується.

Маршрут входить до складу Рейтської залізниці, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Рейс Берніна Експрес пролягає через віадук Ландвассер — високий міст, що простягається над глибокою ущелиною та викликає подив навіть у найсміливіших пасажирів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Класичний маршрут пролягає через круговий віадук Брузіо, а також віадук Ландвассер, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, звідки відкриваються незабутні краєвиди на Швейцарські Альпи. 

Раніше ми розповідали, що в Прибалтиці запустили довгоочікуваний експрес-поїзд, що з'єднав Тарту (Естонія) і Ригу (Латвія).

Також ми писали про незвичні залізниці світу. Вони перетворять ваш маршрут із точки А в точку Б у справжню пригоду.

подорож Швейцарія поїзди зима Франзузькі Альпи
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації