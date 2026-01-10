Видео
Україна
В Британии запустят "магический" поезд — что известно

В Британии запустят "магический" поезд — что известно

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 07:32
В Британии запустят Hogwarts Express — что известно
Поезд Хогвартс Экспресс. Фото: Warner Bros. Discovery

В этом году в Лондоне откроется новая туристическая аттракция от которой будут в восторге фанаты Гарри Поттера. Кинокомпания Warner Bros. Discovery объединила усилия с железнодорожной компанией Rail Events Inc, чтобы запустить поезд Hogwarts Express.

Об этом пишет The Sun.

Читайте также:

Поезд в Хогвартс

Благодаря новому поезду пассажиры смогут отправиться в путешествие в знаменитый Хогвартс. На борту поезда можно будет пообщаться с персонажами сказочного фэнтези и попробовать тематические блюда.

Разработчики также намекнули, что пассажиры будут садиться на рейс на знаменитой платформе 9 и три четверти. Кроме того, пассажиры смогут "испытать свои силы в соревнованиях с хозяевами Хогвартса".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После железнодорожного путешествия посетители смогут насладиться прохладным масляным пивом или посетить сувенирные лавки. Маршрут и места отправления еще не подтверждены. Запуск сказочного поезда запланирован на 1 сентября 2026 года.

Ранее мы рассказывали, что в Египте вскоре запустят обновленные высокоскоростные поезда, представленные компанией Siemens Mobility.

Также мы писали, что компания Grupa Azoty KOLTAR заключила соглашение о сотрудничестве с Укрзализныцей. Перевозчик получил разрешение на работу на пограничных переходах Ягодин — Дорогуск и Медика — Мостиска.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
