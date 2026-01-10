В Британии запустят Hogwarts Express — что известно

В Британии запустят "магический" поезд — что известно
В этом году в Лондоне откроется новая туристическая аттракция от которой будут в восторге фанаты Гарри Поттера. Кинокомпания Warner Bros. Discovery объединила усилия с железнодорожной компанией Rail Events Inc, чтобы запустить поезд Hogwarts Express.
Об этом пишет The Sun.
Поезд в Хогвартс
Благодаря новому поезду пассажиры смогут отправиться в путешествие в знаменитый Хогвартс. На борту поезда можно будет пообщаться с персонажами сказочного фэнтези и попробовать тематические блюда.
Разработчики также намекнули, что пассажиры будут садиться на рейс на знаменитой платформе 9 и три четверти. Кроме того, пассажиры смогут "испытать свои силы в соревнованиях с хозяевами Хогвартса".
После железнодорожного путешествия посетители смогут насладиться прохладным масляным пивом или посетить сувенирные лавки. Маршрут и места отправления еще не подтверждены. Запуск сказочного поезда запланирован на 1 сентября 2026 года.
