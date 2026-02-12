Відео
Головна Транспорт В аеропортах застрягли 70 тисяч пасажирів — що відбувається з Lufthansa

В аеропортах застрягли 70 тисяч пасажирів — що відбувається з Lufthansa

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 14:12
Страйк Lufthansa у Німеччині призвів до масових скасувань рейсів і загрожує Мюнхенській конференції з безпеки
Літак компанії Lufthansa. Фото: Lufthansa

Німецька авіакомпанія Lufthansa через одноденний страйк компанія зняла з табло сотні рейсів. Пілоти й бортпровідники вийшли на протест з опівночі 12 лютого, і він триватиме до кінця дня.

Під обмеження потрапили не лише півтисячі пасажирських рейсів, а й сотні вантажних. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Businesstime.

Читайте також:

Скільки рейсів під загрозою

Точну кількість скасованих рейсів у самій компанії не назвали, говорять лише про "масштабні зміни".

Водночас німецька асоціація аеропортів повідомляє, що понад 460 рейсів не вилетять, і це зачепить близько 69 тисяч пасажирів.

Аналітики припускають, що загалом під питанням можуть опинитися понад 140 тисяч місць, а фінансові втрати сягнуть приблизно 27 мільйонів євро.

Чому виник страйк у Німеччині

Причиною страйку стали переговори, які зайшли в глухий кут. Lufthansa не домовилася з профспілкою пілотів Vereinigung Cockpit щодо пенсійного фінансування.

Паралельно провалилися перемовини з профспілкою бортпровідників UFO щодо нової трудової угоди. 

Як Lufthansa намагається вирішити ситуацію

Зараз компанія намагається розвести пасажирів по інших рейсах — зокрема через Austrian Airlines, Eurowings і Swiss, які входять до групи.

Також в компанії пропонують обміняти авіаквиток на поїзд Deutsche Bahn.

Що ще потрібно знати українцям

Страйк відбувається напередодні Мюнхенської безпекової конференції — коли до країни якраз мають прилетіти делегації з різних країн.

Це щорічна міжнародна конференція, яка проводиться в Мюнхені кожного лютого з 1963 року, на якій політики, військові й представники бізнесу, неурядові організації та експерти з питань безпеки обговорюють актуальні питання у сфері безпеки. 

Голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер заявив, що Україна буде "на першому місці на порядку денному".

Раніше ми писали, що одна з авіакомпанії Європи почала стягувати космічні штрафи за валізи нестандартної форми. В компанії попередили, що за порушення нових вимог передбачається штраф від 60 (приблизно 3000 гривень) до 145 євро (приблизно 7500 гривень).

Також дізнайтеся, що ціни на квитки Ryanair у 2026 зростуть — на скільки та чому. Причиною цього є стабільно високий попит на перельоти по Європі та обмежені можливості для подальшого демпінгу. 

Німеччина аеропорти страйк пілоти Мюнхенська безпекова конференція 2026
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
