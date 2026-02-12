Страйк Lufthansa у Німеччині призвів до масових скасувань рейсів і загрожує Мюнхенській конференції з безпеки

Літак компанії Lufthansa. Фото: Lufthansa

Німецька авіакомпанія Lufthansa через одноденний страйк компанія зняла з табло сотні рейсів. Пілоти й бортпровідники вийшли на протест з опівночі 12 лютого, і він триватиме до кінця дня.

Під обмеження потрапили не лише півтисячі пасажирських рейсів, а й сотні вантажних. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Businesstime.

Скільки рейсів під загрозою

Точну кількість скасованих рейсів у самій компанії не назвали, говорять лише про "масштабні зміни".

Водночас німецька асоціація аеропортів повідомляє, що понад 460 рейсів не вилетять, і це зачепить близько 69 тисяч пасажирів.

Аналітики припускають, що загалом під питанням можуть опинитися понад 140 тисяч місць, а фінансові втрати сягнуть приблизно 27 мільйонів євро.

Чому виник страйк у Німеччині

Причиною страйку стали переговори, які зайшли в глухий кут. Lufthansa не домовилася з профспілкою пілотів Vereinigung Cockpit щодо пенсійного фінансування.

Паралельно провалилися перемовини з профспілкою бортпровідників UFO щодо нової трудової угоди.

Як Lufthansa намагається вирішити ситуацію

Зараз компанія намагається розвести пасажирів по інших рейсах — зокрема через Austrian Airlines, Eurowings і Swiss, які входять до групи.

Також в компанії пропонують обміняти авіаквиток на поїзд Deutsche Bahn.

Що ще потрібно знати українцям

Страйк відбувається напередодні Мюнхенської безпекової конференції — коли до країни якраз мають прилетіти делегації з різних країн.

Це щорічна міжнародна конференція, яка проводиться в Мюнхені кожного лютого з 1963 року, на якій політики, військові й представники бізнесу, неурядові організації та експерти з питань безпеки обговорюють актуальні питання у сфері безпеки.

Голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер заявив, що Україна буде "на першому місці на порядку денному".

