Головна Транспорт Ціни на квитки Ryanair зростуть — на скільки та чому

Ціни на квитки Ryanair зростуть — на скільки та чому

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 21:09
Ціни на квитки Ryanair у 2026 році зростуть — причини
Літак Ryanair. Фото: Pexels

Найбільший бюджетний авіаперевізник Європи Ryanair наголосив, що в 2026 році ціни на авіаквитки зростають швидше, ніж торік. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії.

Звіт опублікований на офіційному сайті Ryanair

Як змінилися ціни на авіаквитки зараз

У компанії зазначають, що тенденція до подорожчання вже чітко помітна, і вона, ймовірно, збережеться протягом усього 2026 року. 

За даними Ryanair, у четвертому кварталі 2025-го року, який завершився наприкінці грудня, середня ціна авіаквитка зросла на 4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 44 євро. 

Для лоукостера це відчутний стрибок, адже ще рік тому компанія активно стримувала тарифи, намагаючись відновити пасажиропотік після турбулентних років. 

Що очікує пасажирів Ryanair у 2026 році 

За внутрішнім прогнозом компанії, у 2026 році ціни на квитки зростатимуть ще швидше, ніж у 2025-му. Очікується, що середні ціни квитків можуть зрости ще на 10%.

Причиною цього є стабільно високий попит на перельоти по Європі та обмежені можливості для подальшого демпінгу. 

Компанія визнає, що бронювання на найближчі місяці виглядають сильними, а це дає змогу поступово підвищувати тарифи без ризику втратити заповнюваність рейсів. 

Чому лоукости більше не настільки дешеві

У звіті Ryanair зазначається, що авіаринок повернувся до більш "нормальної" економіки: витрати на обслуговування флоту, персонал та інфраструктуру зросли, і це неминуче закладається у вартість квитків. 

Попри це, Ryanair наголошує, що навіть за умов подорожчання залишатиметься одним із найдешевших перевізників у Європі. 

Раніше ми писали, що найшвидший у світі цивільний літак отримав дозвіл літати в Європі. Його швидкість сягатиме близько 1 180 км/год. 

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
