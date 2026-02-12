Видео
Главная Транспорт В аэропортах застряли 70 тысяч пассажиров — что происходит с Lufthansa

В аэропортах застряли 70 тысяч пассажиров — что происходит с Lufthansa

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 14:12
Забастовка Lufthansa в Германии привела к массовым отменам рейсов и угрожает Мюнхенской конференции по безопасности
Самолет компании Lufthansa. Фото: Lufthansa

Немецкая авиакомпания Lufthansa из-за однодневной забастовки компания сняла с табло сотни рейсов. Пилоты и бортпроводники вышли на протест с полуночи 12 февраля, и он продлится до конца дня.

Под ограничения попали не только полтысячи пассажирских рейсов, но и сотни грузовых. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Businesstime.

Читайте также:

Сколько рейсов под угрозой

Точное количество отмененных рейсов в самой компании не назвали, говорят лишь о "масштабных изменениях".

В то же время немецкая ассоциация аэропортов сообщает, что более 460 рейсов не вылетят, и это затронет около 69 тысяч пассажиров.

Аналитики предполагают, что в целом под вопросом могут оказаться более 140 тысяч мест, а финансовые потери составят примерно 27 миллионов евро.

Почему возникла забастовка в Германии

Причиной забастовки стали переговоры, которые зашли в тупик. Lufthansa не договорилась с профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit относительно пенсионного финансирования.

Параллельно провалились переговоры с профсоюзом бортпроводников UFO по новому трудовому соглашению.

Как Lufthansa пытается разрешить ситуацию

Сейчас компания пытается развести пассажиров по другим рейсам — в частности через Austrian Airlines, Eurowings и Swiss, которые входят в группу.

Также в компании предлагают обменять авиабилет на поезд Deutsche Bahn.

Что еще нужно знать украинцам

Забастовка происходит накануне Мюнхенской конференции по безопасности — когда в страну как раз должны прилететь делегации из разных стран.

Это ежегодная международная конференция, которая проводится в Мюнхене каждый февраль с 1963 года, на которой политики, военные и представители бизнеса, неправительственные организации и эксперты по вопросам безопасности обсуждают актуальные вопросы в сфере безопасности.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Украина будет "на первом месте в повестке дня".

Ранее мы писали, что одна из авиакомпании Европы начала взимать космические штрафы за чемоданы нестандартной формы. В компании предупредили, что за нарушение новых требований предусматривается штраф от 60 (примерно 3000 гривен) до 145 евро (примерно 7500 гривен).

Также узнайте, что цены на билеты Ryanair в 2026 году вырастут — на сколько и почему. Причиной этого является стабильно высокий спрос на перелеты по Европе и ограниченные возможности для дальнейшего демпинга.

Германия аэропорты забастовка пилоты Мюнхенская конференция безопасности 2026
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
