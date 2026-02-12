Забастовка Lufthansa в Германии привела к массовым отменам рейсов и угрожает Мюнхенской конференции по безопасности

В аэропортах застряли 70 тысяч пассажиров — что происходит с Lufthansa
Немецкая авиакомпания Lufthansa из-за однодневной забастовки компания сняла с табло сотни рейсов. Пилоты и бортпроводники вышли на протест с полуночи 12 февраля, и он продлится до конца дня.
Под ограничения попали не только полтысячи пассажирских рейсов, но и сотни грузовых. Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Businesstime.
Сколько рейсов под угрозой
Точное количество отмененных рейсов в самой компании не назвали, говорят лишь о "масштабных изменениях".
В то же время немецкая ассоциация аэропортов сообщает, что более 460 рейсов не вылетят, и это затронет около 69 тысяч пассажиров.
Аналитики предполагают, что в целом под вопросом могут оказаться более 140 тысяч мест, а финансовые потери составят примерно 27 миллионов евро.
Почему возникла забастовка в Германии
Причиной забастовки стали переговоры, которые зашли в тупик. Lufthansa не договорилась с профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit относительно пенсионного финансирования.
Параллельно провалились переговоры с профсоюзом бортпроводников UFO по новому трудовому соглашению.
Как Lufthansa пытается разрешить ситуацию
Сейчас компания пытается развести пассажиров по другим рейсам — в частности через Austrian Airlines, Eurowings и Swiss, которые входят в группу.
Также в компании предлагают обменять авиабилет на поезд Deutsche Bahn.
Что еще нужно знать украинцам
Забастовка происходит накануне Мюнхенской конференции по безопасности — когда в страну как раз должны прилететь делегации из разных стран.
Это ежегодная международная конференция, которая проводится в Мюнхене каждый февраль с 1963 года, на которой политики, военные и представители бизнеса, неправительственные организации и эксперты по вопросам безопасности обсуждают актуальные вопросы в сфере безопасности.
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Украина будет "на первом месте в повестке дня".
Ранее мы писали, что одна из авиакомпании Европы начала взимать космические штрафы за чемоданы нестандартной формы. В компании предупредили, что за нарушение новых требований предусматривается штраф от 60 (примерно 3000 гривен) до 145 евро (примерно 7500 гривен).
Также узнайте, что цены на билеты Ryanair в 2026 году вырастут — на сколько и почему. Причиной этого является стабильно высокий спрос на перелеты по Европе и ограниченные возможности для дальнейшего демпинга.
Читайте Новини.LIVE!