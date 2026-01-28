Lufthansa скоротила використання Airbus A380 і призупинила польоти за 10 напрямками

Airbus A380. Фото: Lufthansa

Двоповерховий Airbus A380 буде остаточно знятий із переліку літаків Lufthansa. Німецький перевізник викреслив двоповерхові машини з десяти маршрутів, де вони колись з’являлися щодня.

Поки тимчасово заміни цим рейсам немає, пише Simpleflying.

Куди більше не прилітають двоповерхові Airbus

До переліку напрямків, з яких Lufthansa зняла A380, входять аеропорти, де суперджамбо роками був звичним явищем. Це десять напрямків — Сінгапур, Маямі, Х’юстон, Пекін, Шанхай, Йоганнесбург, Гонконг, Токіо та Сеул.

Зараз польоти по цим напрямкам призупенені, але вже наступного тижня компанія переведе ці маршрути на інші літаки.

Особливий випадок — аеропорт Нью-Йорка JFK. Тут суперджамбо повернувся після карантину, але строк його повернення виявився коротким: останній рейс Мюнхен — JFK відбувся у жовтні 2025-го, а з 2026 року маршрут теж перевели на інший тип літаків.

Чому Lufthansa згортає польоти на Airbus 380

Кожен A380 вміщує 509 пасажирів. Але навіть коли салон заповнений на 90 %, розрахунки показують, що чотириходові двигуни, зайва вага, обмежена гнучкість — робить рейс майже нерентабельним і набагато дорожчим, ніж на A350-900.

