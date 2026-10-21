Залізничний вокзал у Києві. Фото: Новини.LIVE

Укрзалізниця планує запустити нові міжнародні потяги. Один із них стане флагманським і курсуватиме з Києва до польського міста Холм. Пасажирів чекатимуть сучасні вагони підвищеного комфорту, побудовані вже під час повномасштабного вторгнення. Інші маршрути об’єднають столицю України та Дніпро з Перемишлем.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис Укрзалізниці у Facebook.

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Флагманський поїзд Київ — Холм

Залізничний перевізник запустить поїзд 23/24 Київ — Холм, який носитиме ім’я відомого історика Михайла Грушевського. Його знають як очільника Української Центральної Ради, автора монументальної 10-томної "Історії України-Руси" та академіка Всеукраїнської академії наук.

"Ми віддаємо шану натхненнику українського національного руху, поєднуючи два визначні для нього міста, адже він народився у польському Холмі та працював у Києві майже 20 років. Саме під його головуванням Центральна Рада ухвалила IV Універсал", — уточнили в УЗ.

Поїзд укомплектований сучасними вагонами підвищеного комфорту. Більше того, пасажири вирушатимуть у дорогу під музичний супровід — композицію МУР "Наш час настав", яка підкреслює важливість боротьби за незалежну Україну.

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Нові міжнародні поїзди УЗ

Укрзалізниця повідомила про запуск найближчим часом іще двох міжнародних поїздів за такими популярними маршрутами:

31/32 Київ — Перемишль;

73/74 Дніпро — Перемишль.

Перший потяг буде відправлятися з Києва о 21:30, а прибуття до пункту призначення очікується о 8:19. Він має зручне стикування з поїздом до Берліна, Праги, Кракова, Катовіце, Вроцлава, а також передбачає зупинки у Вінниці, Хмельницькому, Тернополі та Львові.

Другий потяг буде проїжджати через Олександрію, Камʼянське, Пʼятихатки, Знамʼянку та Львів. Він відправлятиметься з Дніпра в 19:00, а в Перемишль прибуватиме о 14:10. Водночас залізничний перевізник не уточнив, коли квитки з’являться у продажу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn презентував розклад поїздок на 2027 рік. Він передбачив запуск нових швидкісних рейсів ICE Sprinter і збільшення кількості міжнародних сполучень. Водночас чинні тарифи залишаться незмінними.

Також Новини.LIVE розповідали, чому вартість квитків на потяги Укрзалізниці можуть змінюватися. Остаточні ціни для пасажирів залежать від класу обраного вагона, умов проїзду та місця. Плюс важливе значення має день тижня, календарний період і коефіцієнт фірмовості.