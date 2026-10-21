Железнодорожный вокзал в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Укрзализныця планирует запустить новые международные поезда. Один из них станет флагманским и будет курсировать из Киева в польский город Холм. Пассажиров будут ждать современные вагоны повышенного комфорта, построенные уже во время полномасштабного вторжения. Другие маршруты соединят столицу Украины и Днепр с Перемышлем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Укрзализныци в Facebook.

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Флагманский поезд Киев — Холм

Железнодорожный перевозчик запустит поезд 23/24 Киев — Холм, который будет носить имя известного историка Михаила Грушевского. Его знают как главу Украинской Центральной Рады, автора монументальной 10-томной "Истории Украины-Руси" и академика Всеукраинской академии наук.

"Мы отдаем дань уважения вдохновителю украинского национального движения, соединяя два знаковых для него города, ведь он родился в польском Холме и работал в Киеве почти 20 лет. Именно под его председательством Центральная Рада приняла IV Универсал", — уточнили в УЗ.

Поезд укомплектован современными вагонами повышенного комфорта. Более того, пассажиры отправятся в путь под музыкальное сопровождение — композицию МУР "Наш час настав", которая подчеркивает важность борьбы за независимую Украину.

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Новые международные поезда УЗ

Укрзализныця сообщила о запуске в ближайшее время еще двух международных поездов по таким популярным маршрутам:

31/32 Киев — Перемышль;

73/74 Днепр — Перемышль.

Первый поезд будет отправляться из Киева в 21:30, а прибытие в пункт назначения ожидается в 8:19. Он имеет удобную стыковку с поездом до Берлина, Праги, Кракова, Катовице, Вроцлава, а также предусматривает остановки в Виннице, Хмельницком, Тернополе и Львове.

Второй поезд будет проходить через Александрию, Каменское, Пятихатки, Знаменку и Львов. Он будет отправляться из Днепра в 19:00, а в Перемышль прибудет в 14:10. В то же время железнодорожный перевозчик не уточнил, когда билеты поступят в продажу.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что немецкий железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn представил расписание поездок на 2027 год. Оно предусматривает запуск новых скоростных рейсов ICE Sprinter и увеличение количества международных сообщений. При этом действующие тарифы останутся неизменными.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему стоимость билетов на поезда Укрзализныци может меняться. Окончательные цены для пассажиров зависят от класса выбранного вагона, условий проезда и места. Кроме того, важное значение имеют день недели, календарный период и коэффициент фирменности.