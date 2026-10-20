Графік Deutsche Bahn на 2027 рік: нові рейси та ціни на проїзні і квитки

Потяг Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn/Facebook

Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn (DB) анонсував новий розклад потягів на 2027 рік. Компанія запускає лінії ICE Sprinter та збільшує кількість транскордонних поїздів. При цьому збережуться тарифи на міжміські перевезення.

Про це повідомляє Railway Supply, передає Новини.LIVE.

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Як курсуватимуть потяги Deutsche Bahn у 2027 році

Німецький оператор представив розклад руху на 2027 рік. Тарифи "Saver" залишаються доступними — від 6,99 євро, гнучкий тариф "Flexpreis" не змінюється, також збереглися ціни на картки BahnCard 25, 50 та 100.

Пасажири також зможуть заощадити. З 21 жовтня місячні проїзні на міжміські рейси та шкільні місячні проїзні, придбані без абонемента, коштуватимуть на 25 % дешевше, а маршрутні абонементи надалі продаватимуться лише без абонемента.

Новий маршрут ICE Sprinter "Гамбург — Мюнхен" курсуватиме тричі на день та зупинятиметься лише в Ганновері та Нюрнберзі. Він скоротить пасажирам час у дорозі на 20 хвилин — до 5 годин 20 хвилин.

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Потяг "Інтерсіті" за маршрутом Дрезден–Берлін–Росток знову курсуватиме кожні дві години до Варнемюнде. Крім того, потяг ICE з’єднає Варнемюнде з Франкфуртом, Штутгартом і Мюнхеном через Берлін та Лейпциг.

Кількість міжнародних рейсів DB зросте до понад 320 на день, що приблизно на 20 % більше, ніж п’ять років тому. Зокрема, з Німеччини можна дістатися безпосередньо до понад 200 міст у 14 країнах.

З березня потяги за маршрутом Гамбург — Копенгаген будуть курсувати сім разів на день приблизно кожні дві години.

Квитки на поїздки за новим графіком доступні з 14 жовтня. Їх можна придбати на сайті чи в додатку перевізника, а також у туристичних центрах та агентствах DB.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що фінська державна залізниця VR запустила новий залізничний маршрут в Європі. Він поки є найдовшим у світі. З Гельсінкі, столиці Фінляндії, можна дістатися до Стокгольма, столиці Швеції, за 24 години. Ціни на квитки стартують від 5,40 євро.

Також Новини.LIVE писали, що PKP Intercity оголосив новий розклад руху потягів на 2027 рік, який почне діяти вже з грудня 2026 року. Відтепер потяги курсуватимуть циклічно — кожні 30 хвилин, годину, дві або чотири години, залежно від інтенсивності руху на конкретному маршруті. Влітку кількість зросте до 622 рейсів на день.