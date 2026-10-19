Хвилина мовчання в потягах УЗ і на вокзалах: де транслюють та що варто знати пасажирам

Пасажири їдуть у потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Національний перевізник "Укрзалізниця" пояснив, як організували загальнонаціональну хвилину мовчання на честь загиблих унаслідок російської агресії проти України.

Про це йдеться у відповіді АТ "Українська залізниця" на інформаційний запит Новини.LIVE.

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Хвилина мовчання на вокзалі у Києві

В УЗ повідомили, що порядок проведення загальнонаціональної хвилини мовчання визначається Указом Президента України від 16 березня 2022 року № 143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".

Загальнонаціональна хвилина мовчання оголошується щодня о 09:00 на залізничних вокзалах, зокрема на Центральному залізничному вокзалі м. Києва, з метою вшанування пам’яті загиблих унаслідок збройної агресії проти України.

В УЗ додали, що відповідні оголошення також лунають у цей час у швидкісних поїздах Інтерсіті, інших поїздах, обладнаних системами гучномовного зв’язку, а також в адміністративних і виробничих приміщеннях товариства, де є така технічна можливість.

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Крім того, пасажирів та працівників компанії інформують про початок загальнонаціональної хвилини мовчання через систему гучномовного оповіщення.

Хвилина мовчання на вокзалах. Фото: Новини.LIVE

Хвилина мовчання в потягах УЗ. Фото: Новини.LIVE

В компанії додали, що рух поїздів та функціонування залізничного транспорту здійснюються відповідно до встановленого графіка, вимог безпеки руху та технологічних процесів.

Раніше Новини.LIVE розповіли, з якою валізою пасажирів Укрзалізниці можуть не пустити у потяг. Пасажири можуть брати із собою рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Також у межах норми ручної поклажі дозволено перевозити дитячу коляску, якщо дитина подорожує в потягу, а також засоби для переміщення людей з інвалідністю.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні планують реформувати Укрзалізницю. Зокрема, планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. УЗ залишиться одним із центральних елементів реформи та забезпечить рівний доступ до мережі.

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