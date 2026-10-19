Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт В УЗ розповіли, чи зупиняють потяги під час хвилини мовчання

В УЗ розповіли, чи зупиняють потяги під час хвилини мовчання

Ua ru
19 жовтня 2026 17:37
Хвилина мовчання в потягах УЗ і на вокзалах: де транслюють та що варто знати пасажирам
Пасажири їдуть у потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Національний перевізник "Укрзалізниця" пояснив, як організували загальнонаціональну хвилину мовчання на честь загиблих унаслідок російської агресії проти України. 

Про це йдеться у відповіді АТ "Українська залізниця" на інформаційний запит Новини.LIVE.

Реклама

Хвилина мовчання на вокзалі у Києві

В УЗ повідомили, що порядок проведення загальнонаціональної хвилини мовчання визначається Указом Президента України від 16 березня 2022 року № 143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України".

Загальнонаціональна хвилина мовчання оголошується щодня о 09:00 на залізничних вокзалах, зокрема на Центральному залізничному вокзалі м. Києва, з метою вшанування пам’яті загиблих унаслідок збройної агресії проти України.

В УЗ додали, що відповідні оголошення також лунають у цей час у швидкісних поїздах Інтерсіті, інших поїздах, обладнаних системами гучномовного зв’язку, а також в адміністративних і виробничих приміщеннях товариства, де є така технічна можливість.

Читайте також:

Крім того, пасажирів та працівників компанії інформують про початок загальнонаціональної хвилини мовчання через систему гучномовного оповіщення.

- фото 1
Хвилина мовчання на вокзалах. Фото: Новини.LIVE
- фото 2
Хвилина мовчання в потягах УЗ. Фото: Новини.LIVE

В компанії додали, що рух поїздів та функціонування залізничного транспорту здійснюються відповідно до встановленого графіка, вимог безпеки руху та технологічних процесів.

Раніше Новини.LIVE розповіли, з якою валізою пасажирів Укрзалізниці можуть не пустити у потяг. Пасажири можуть брати із собою рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Також у межах норми ручної поклажі дозволено перевозити дитячу коляску, якщо дитина подорожує в потягу, а також засоби для переміщення людей з інвалідністю.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні планують реформувати Укрзалізницю. Зокрема, планується відкрити залізничний ринок для приватних перевізників. УЗ залишиться одним із центральних елементів реформи та забезпечить рівний доступ до мережі.

Укрзалізниця правила поїзди вокзали хвилина мовчання
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації