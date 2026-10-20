Ціни на квитки: в УЗ пояснили, що впливає на вартість місць

Потяг Укразалізниці. Фото: Укразалізниці/Facebook

Під час війни українці часто подорожують потягами Укрзалізниці. Пасажир може буквально у кілька кліків придбати квитки, не очікуючи години в черзі до залізничної каси. Проте деяких мандрівників дратує те, що ціни на квитки в додатку суттєво відрізняються.

Про те, як саме у результатах пошуку відображається вартість квитків пояснила пресслужба УЗ у соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

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Ціни на квитки УЗ

Одна з пасажирок поскаржилася на начебто недостовірну інформацію в додатку Укрзалізниці. Вона додала скриншот — на одному з них ціна за одне місце у вагоні Люкс у потязі Одеса-Харків вартує в додатку перевізника 1 199 гривень, а у вагоні купе — 633 гривні. Проте в самому додатку відображає 923 гривні за одне місце.

Дівчина поцікавилась, чому так різко змінюється ціна, коли в додатку УЗ переходиш до вибору місць у вагоні.

В Укрзалізниці пояснили, що різниця в ціні залізничного квитка залежить від типу вагона та умов проїзду.

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Зокрема, у застосунку спочатку відображається найнижча доступна вартість квитка, а остаточна ціна залежить від обраного пасажиром вагона та місця.

Перевізник додав, що в поїздах діє диференціація вартості: вона може залежати від дня тижня, календарного періоду, коефіцієнта фірмовості, класу вагона та конкретного місця. Через це посадковий талон із відправленням у неділю чи інший піковий день обійдеться дорожче.

Раніше Новини.LIVE розповіли, з якою валізою пасажирів Укрзалізниці можуть не пустити у потяг. Пасажири можуть брати із собою рюкзаки, пакети, дорожні сумки чи валізи. Також у межах норми ручної поклажі дозволено перевозити дитячу коляску, якщо дитина подорожує в потягу, а також засоби для переміщення людей з інвалідністю.

Також Новини.LIVE писали, що як викупити квитки у найпіковіші періоди. Зокрема, пасажири можуть скористатися функцією автовикупу. Система автоматично буде відстежувати вільні місця та викупить потрібний квиток за вас.