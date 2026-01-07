Платный Wi-Fi в поезде УЗ — в каком еще поезде появился и какая цена

Пассажир пользуется интернетом в поезде. Фото: freepik.com

Национальный перевозчик "Укрзализныця" запускает платный Wi-Fi в поездах. В тестовом режиме интернет появился во флагманском поезде №95/96 Киев-Рахов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Реклама

Читайте также:

Wi-Fi в поездах УЗ

Отмечается, что доступ к сети будут иметь пассажиры всех вагонов обоих составов поезда №95/96 Киев-Рахов. Компания предоставила 10 минут бесплатного пользования, чтобы путешественники смогли протестировать новую услугу или отправить важное сообщение.

Доступ к сети во время одной поездки будет стоить 120 грн без ограничения трафика в сутки, однако после превышения 5 Гб предусмотрены ограничения скорости. Оплатить интернет можно любой банковской картой через Apple Pay или Google Pay.

"Технология обеспечивается современным оборудованием Starlink, которое было протестировано на некоторых дипломатических рейсах Укрзализныци и доказало свою работоспособность в непростых украинских условиях", — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что проект был реализован за средства партнера, без инвестиции УЗ, совместно с Министерством развития общин и территорий Украины.

Если новая услуга будет пользоваться спросом - в УЗ пообещали распространять ее в других поездах через прозрачный конкурс на поставку услуги.

В компании также напомнили, что доступом к скоростному интернету уже было оборудовано 16 поездов "интерсити+".

Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также узнавайте, кто может приобрести билеты на поезда без очередей — из спецрезерва Укрзализныци.