Укрзализныця запустит ежечасные рейсы между Киевом и Львовом — когда заработает новый график

УЗ ввела тактовое движение между Киевом и Львовом — детали
Укрзализныця анонсировала внедрение тактового движения между Киевом и Львовом. Компания вводит новый график на 2026 год, который стартует до новогодних праздников — уже 14 декабря этого года. Для удобства пассажиров, будет организовано движение поездов между этими крупными городами каждый час.
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Тактовое движение между Киевом и Львовом
В компании отметили, что с декабря на самом популярном направлении Киев — Львов — Киев поезда начнут курсировать каждый час, по стабильному и повторяющемуся расписанию круглый год. В УЗ предупредили, что такой график может быть изменен во внепиковый период.
"Тактовое движение — это модель сообщения, при которой поезда отправляются с четким повторяющимся интервалом (например, каждый час). Тактовость рейсов присуща Германии, Австрии, Нидерландам и другим странам Европы с развитой железнодорожной сетью, а в Украине хорошо оттестирована на Kyiv City Express", — говорится в сообщении.
Перевозчик подчеркнул, что такая система будет очень удобной для пассажиров — они смогут без проблем запомнить расписание. Для УЗ тактовое движение также имеет ряд преимуществ — оно позволяет равномерно распределить пассажиропоток и минимизировать пиковые нагрузки.
