Повышення опасность — УЗ ограничила рейсы в ряде регионов

Из-за сложной обстановки на железной дороге Укрзализныця вновь вынуждена изменить график движения поездов. Национальный перевозчик обнародовал актуальную информацию о расписании поездов по состоянию на 20 февраля.

О задержках и отмененных рейсах поездов сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Ситуация в Сумской области

Несмотря на обстрелы, поезда в Сумской области продолжают курсировать.

В пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Региональные поезда сейчас курсируют в/из Конотопа.

Движение поездов на Харьковщине

Участок от Лозовой до Краматорска в дальнейшем остается зоной повышенных рисков, поэтому поезда здесь не курсируют.

Пассажирам предложили пересадку на автобусы с объездным маршрутом.

На Изюм едут региональные экспрессы по графику без сбоев.

Как курсируют поезда в сторону Запорожья и Днепра 20 февраля

Сейчас движение между Днепром и Запорожьем организовано преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.

"Несколько рейсов дальнего сообщения планируем из/в Запорожье, но финальное решение будем принимать в зависимости от ситуации", — рассказали в УЗ.

Возможны опоздания поездов, поэтому пассажиров просят действовать по указаниям поездной бригады и работников вокзалов.

Укрзализныця предупреждает пассажиров

УЗ призывает внимательно следить за обновлениями и обязательно включить push-уведомления в официальном приложении.

Именно там быстрее всего появляется информация об изменениях движения, пересадках и решениях, принятых в режиме реального времени.

Что еще необходимо знать украинцам

С конца февраля движение поездов в Украине будут финансировать по новым правилам — Кабинет Министров принял решение о запуске экспериментального механизма. Его смысл в том, что государство будет компенсировать Укрзализныце разницу между стоимостью и себестоимостью внутренних пассажирских перевозок на дальние сообщения.

Потребность в новой модели возникла потому, что нынешняя система фактически работает со значительным перекосом. Ведь реальная себестоимость поездки более чем в три раза превышает стоимость билета.

Но просто повысить цены на билеты в условиях военного положения невозможно. Сейчас железной дорогой ежедневно пользуются военные, их семьи, внутренне перемещенные лица и люди, которые просто не имеют альтернативы этому виду транспорта.

Теперь государство на системной основе будет компенсировать УЗ разницу между фактической себестоимостью перевозок и действующими тарифами. Такая модель давно применяется в большинстве стран Европейского Союза.

В 2026 году на государственный заказ пассажирских перевозок предусмотрено 16 млрд грн. Эти средства покрывают все основные направления, куда сегодня можно доехать по железной дороге.

