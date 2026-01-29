Скандал з УЗ — чи зміняться ціни на верхні місця найближчим часом

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії УЗ

Нещодавно в мережі розгорнувся скандал через несправедливі правила Укрзалізниці. Користувачів обурило те, що пасажирів нижніх полиць в рази більше прав, ніж у пасажирів верхніх.

Представники УЗ в соцмережі Threads розповіли, чи планують через це зменшувати вартість верхніх полиць в потягах.

Верхні полиці в потягах УЗ

В компанії поставили крапку щодо того, хто має право користуватися столиком у вагонах купе та плацкарт. В УЗ пояснили, що згідно з Правилами перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом України пасажир має право користуватися лише тим місцем, яке зазначене у квитку, а елементи купе (зокрема столик) належать до нижніх місць, за якими вони конструктивно закріплені. Тобто пасажир з нижньої полиці не зобов'язаний ділитися столиком із пасажирами з верхніх полиць.

Багатьох користувачі мережі обурила така несправедливість. Одна з мандрівниць поцікавилась, чи планує перевізник в також випадку зменшувати вартість верхніх місць, адже в них врази менше прав та можливостей.

"Виходить якось не рівноправно, можуть користуватися пасажири верхніх і нижніх полиць столиком для їжі. На мою думку, було б доцільно робити різницю у вартості квитків нижніх та верхніх полиць! (Сама обожнюю верхні)", — звернулась до УЗ користувачка мережі.

Перевізник відповів, що на жаль, Укрзалізниця не має права самостійно встановлювати ціни на квитки.

Чи зміняться ціни на верхні полиці. Фото: скриншот

