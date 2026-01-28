Скандал з УЗ — пасажирів обурюють правила компанії

Потяг Укрзалізниці. Фото: пресслужба компанії

Відповідь Укрзалізниці в популярній соцмережі Threads обурила багатьох користувачів. Пасажирів роздратувала несправедливість правил перевізника.

Відповідний пост був опублікований в соцмережі Threads.

Багаж під нижніми полицями

В соцмережі користувачі поцікавилися актуальним питанням, через яке в потязі можуть виникати конфлікти — чи можуть користуватися багажним відсіком під нижніми полицями пасажири верхніх полиць.

Перевізник пояснив, що пасажири з верхніх полиць не мають автоматичного права займати простір під чужою нижньою полицею без згоди пасажира знизу. В УЗ додали, що для них виділено в потязі верхні багажні полиці.

Хто має право користуватись багажним відсіком в потязі. Фото: скриншот

Пасажирів обурило те, що вони платять однакову суму за квитки, проте правила УЗ обмежують їх права на комфортну поїздку.

"Якщо ми забуваємо про етикет та людяність, бо як ви говорили раніше: "пасажир з нижньої полиці може не давати сідати іншим на свою полицю" тоді чому ціни на верхню та нижню однакові? В такому випадку гадаю що і права у них однакові. Чи людині з верхньої полиці навіть чаю за столом випити не можна?".

Сидіння на нижніх полицях

Мандрівники запитали в перевізника чи можуть пасажири верхніх полиць без дозволу сідати на нижні місця в потязі. На що в компанії повідомили, що згідно з Правилами перевезення пасажирів, кожен пасажир має право користуватися лише тим місцем, яке зазначене у квитку.

Таким чином, пасажир з квитком на нижню полицю може заборонити іншому пасажиру сідати на його місце, навіть перед кінцевою станцією.

Хто має право користуватись нижніми полицями в потязі. Фото: скриншот

Тут думки пасажирів розділились, хто вважає, що ціни на верхні квитки в такому випадку мають бути більш доступні, а хтось переконаний, що мандрівнику варто підбирати раціон під свій квиток.

Пасажирів обурили правила УЗ. Фото: скриншот

Столик в потязі

Ще одна не менш актуальна проблема — столик в потязі. Деякі пасажири вважають, що він належить лише тим, хто викупив нижні місця.

В УЗ пояснили, що згідно з Правилами перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом України пасажир має право користуватися лише тим місцем, яке зазначене у квитку, а елементи купе (зокрема столик) належать до нижніх місць, за якими вони конструктивно закріплені.

Тобто пасажир з нижньої полиці не зобов'язаний уступати місце мандрівникам з верхніх полиць.

Відповідь перевізника здивувала та роздратувала користувачів мережі. Знову ж таки пасажири не розуміють, чому повинні платити однакову з усіма ціну за квиток, проте вимушені мандрувати у менш комфортних умовах за інших.

Українців обурили правила УЗ. Фото: скриншот

