Скандал с УЗ — изменятся ли цены на верхние места в ближайшее время

Недавно в сети развернулся скандал из-за несправедливых правил Укрзализныци. Пользователей возмутило то, что у пассажиров нижних полок в разы больше прав, чем у пассажиров верхних.

Представители УЗ в соцсети Threads рассказали, планируют ли из-за этого уменьшать стоимость верхних полок в поездах.

Верхние полки в поездах УЗ

В компании поставили точку относительно того, кто имеет право пользоваться столиком в вагонах купе и плацкарт. В УЗ объяснили, что согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом Украины пассажир имеет право пользоваться только тем местом, которое указано в билете, а элементы купе (в частности столик) относятся к нижним местам, за которыми они конструктивно закреплены. То есть пассажир с нижней полки не обязан делиться столиком с пассажирами с верхних полок.

Многих пользователи сети возмутила такая несправедливость. Одна из путешественниц поинтересовалась, планирует ли перевозчик в также случае уменьшать стоимость верхних мест, ведь у них в разы меньше прав и возможностей.

"Получается как-то не равноправно, могут пользоваться пассажиры верхних и нижних полок столиком для еды. По моему мнению, было бы целесообразно делать разницу в стоимости билетов нижних и верхних полок! (Сама обожаю верхние)", — обратилась к УЗ пользовательница сети.

Перевозчик ответил, что к сожалению, Укрзализныця не имеет права самостоятельно устанавливать цены на билеты.

Изменятся ли цены на верхние полки. Фото: скриншот

