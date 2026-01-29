Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт УЗ ответила, планирует ли уменьшать цены билетов на верхние полки

УЗ ответила, планирует ли уменьшать цены билетов на верхние полки

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 17:27
Скандал с УЗ — изменятся ли цены на верхние места в ближайшее время
Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба компании УЗ

Недавно в сети развернулся скандал из-за несправедливых правил Укрзализныци. Пользователей возмутило то, что у пассажиров нижних полок в разы больше прав, чем у пассажиров верхних.

Представители УЗ в соцсети Threads рассказали, планируют ли из-за этого уменьшать стоимость верхних полок в поездах.

Реклама
Читайте также:

Верхние полки в поездах УЗ

В компании поставили точку относительно того, кто имеет право пользоваться столиком в вагонах купе и плацкарт. В УЗ объяснили, что согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом Украины пассажир имеет право пользоваться только тем местом, которое указано в билете, а элементы купе (в частности столик) относятся к нижним местам, за которыми они конструктивно закреплены. То есть пассажир с нижней полки не обязан делиться столиком с пассажирами с верхних полок.

Многих пользователи сети возмутила такая несправедливость. Одна из путешественниц поинтересовалась, планирует ли перевозчик в также случае уменьшать стоимость верхних мест, ведь у них в разы меньше прав и возможностей.

"Получается как-то не равноправно, могут пользоваться пассажиры верхних и нижних полок столиком для еды. По моему мнению, было бы целесообразно делать разницу в стоимости билетов нижних и верхних полок! (Сама обожаю верхние)", — обратилась к УЗ пользовательница сети.

Перевозчик ответил, что к сожалению, Укрзализныця не имеет права самостоятельно устанавливать цены на билеты.

УЗ відповіла, чи планує зменшувати ціни на верхні полиці - фото 1
Изменятся ли цены на верхние полки. Фото: скриншот

Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также писали, что Укрзализныця ввела приятный бонус для пассажиров, поезд которых задерживается на несколько часов.

правила путешествие поезда туризм вагон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации