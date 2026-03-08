УЗ оновила графік поїздів після обстрілів – як курсуватимуть

У3 відновила маршрути. Фото: УЗ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів у кількох регіонах. УЗ вже відновила більшість пошкоджених ділянок після останніх обстрілів та поступово повертає пасажирські поїзди у свої графіки та на звичні маршрути.

Зокрема, залізничники проводили роботи на Житомирщині, Вінниччині та Рівненщині, де ремонтували колії, контактний дріт та опори, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УЗ.

Що з безпекою руху

УЗ просить пасажирів пам’ятати, що в разі будь-якої загрози в безпосередній близькості від поїзда або прогнозної траєкторії його руху — моніторингові групи залізниці можуть його зупинити та оголосити евакуацію.

Також у застосунку УЗ розміщена пам’ятка для кожного пасажира на випадок непередбачуваних обставин.

Ситуація з південними напрямками

УЗ вимушена "обрізати" деякі рейси на Харківському, Запорізькому та Дніпровському напрямках, використовуючи замість одного довгого рейсу два коротші з пересадкою.

Поїзди в Сумській області продовжують курсувати.

У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа.

На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Що ще варто знати про подорожі з УЗ

В УЗ також розповіли, хто має право залишати свої сумки та валізи у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Як з'ясувалось, місце для зберігання речей під нижньою полицею належить тільки пасажиру, який придбав квиток на це місце. Таким чином, пасажири з верхніх полиць не мають права без попередньої згоди пасажира знизу займати простір під чужою нижньою полицею.

Користувачі мережі були обурені такою відповіддю, адже на думку багатьох — це несправедливий підхід.

Також ми писали, що далеко не завжди у наших рідних та друзів є можливість зустріти нас на вокзалі із потягу. В таких випадках рятує "вокзальний помічник" Укрзалізниці, який зможе допомогти із валізами та сумками.

Ще ми розповідали, як швидко знайти загублену в потязі чи на вокзалі річ. Є шанс, що улюблену іграшку вашої дитини чи ваші рукавички можуть знайти працівники вокзалу чи провідники.

Якщо такої неприємності не вдалося уникнути, пасажиру необхідно заповнити спеціальну форму на сайті Укрзалізниці чи звернутись до контакт-центру за номером 0 800 503 11.

У формі треба зазначити ваші особисті дані, інформацію про загублену річ, її фото, а також детальніше описати, де саме ви її втратили — на якому конкретно вокзалі чи вагоні потягу.