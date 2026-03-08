Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт УЗ возобновила движения поездов после последних обстрелов

УЗ возобновила движения поездов после последних обстрелов

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 09:58
УЗ обновила график поездов после обстрелов — как будут курсировать
У3 возобновила движение поездов. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Укрзализныця обнародовала актуальный статус движения поездов в нескольких регионах. УЗ уже восстановила большинство поврежденных участков после последних обстрелов и постепенно возвращает пассажирские поезда в свои графики и на привычные маршруты.

В частности, железнодорожники проводили работы в Житомирской, Винницкой и Ровенской областях, где ремонтировали пути, контактный провод и опоры, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Реклама
Читайте также:

Что с безопасностью движения

УЗ просит пассажиров помнить, что в случае любой угрозы в непосредственной близости от поезда или прогнозной траектории его движения — мониторинговые группы железной дороги могут его остановить и объявить эвакуацию.

Также в приложении УЗ размещена памятка для каждого пассажира на случай непредвиденных обстоятельств.

Ситуация с южными направлениями

УЗ вынуждена "обрезать" некоторые рейсы на Харьковском, Запорожском и Днепровском направлениях, используя вместо одного длинного рейса два более коротких с пересадкой.

Поезда в Сумской области продолжают курсировать.

В пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Региональные поезда сейчас курсируют в/из Конотопа.

На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Что еще стоит знать о путешествиях с УЗ

В УЗ также рассказали, кто имеет право оставлять свои сумки и чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

Как выяснилось, место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит только пассажиру, который приобрел билет на это место. Таким образом, пассажиры с верхних полок не имеют права без предварительного согласия пассажира снизу занимать пространство под чужой нижней полкой.

Пользователи сети были возмущены таким ответом, ведь по мнению многих - это несправедливый подход.

Также мы писали, что далеко не всегда у наших родных и друзей есть возможность встретить нас на вокзале с поезда. В таких случаях спасает "вокзальный помощник" Укрзализныци, который сможет помочь с чемоданами и сумками.

Еще мы рассказывали, как быстро найти потерянную в поезде или на вокзале вещь. Есть шанс, что любимую игрушку вашего ребенка или ваши перчатки могут найти работники вокзала или проводники.

Если такой неприятности не удалось избежать, пассажиру необходимо заполнить специальную форму на сайте Укрзализныци или обратиться в контакт-центр по телефону 0 800 503 11.

В форме надо указать ваши личные данные, информацию о потерянной вещи, ее фото, а также подробнее описать, где именно вы ее потеряли — на каком конкретно вокзале или вагоне поезда.

Укрзализныця поезда обстрелы поезд пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации