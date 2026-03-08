УЗ обновила график поездов после обстрелов — как будут курсировать

У3 возобновила движение поездов. Фото: УЗ, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Укрзализныця обнародовала актуальный статус движения поездов в нескольких регионах. УЗ уже восстановила большинство поврежденных участков после последних обстрелов и постепенно возвращает пассажирские поезда в свои графики и на привычные маршруты.

В частности, железнодорожники проводили работы в Житомирской, Винницкой и Ровенской областях, где ремонтировали пути, контактный провод и опоры, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Что с безопасностью движения

УЗ просит пассажиров помнить, что в случае любой угрозы в непосредственной близости от поезда или прогнозной траектории его движения — мониторинговые группы железной дороги могут его остановить и объявить эвакуацию.

Также в приложении УЗ размещена памятка для каждого пассажира на случай непредвиденных обстоятельств.

Ситуация с южными направлениями

УЗ вынуждена "обрезать" некоторые рейсы на Харьковском, Запорожском и Днепровском направлениях, используя вместо одного длинного рейса два более коротких с пересадкой.

Поезда в Сумской области продолжают курсировать.

В пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Региональные поезда сейчас курсируют в/из Конотопа.

На нежинском направлении действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Что еще стоит знать о путешествиях с УЗ

В УЗ также рассказали, кто имеет право оставлять свои сумки и чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

Как выяснилось, место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит только пассажиру, который приобрел билет на это место. Таким образом, пассажиры с верхних полок не имеют права без предварительного согласия пассажира снизу занимать пространство под чужой нижней полкой.

Пользователи сети были возмущены таким ответом, ведь по мнению многих - это несправедливый подход.

Также мы писали, что далеко не всегда у наших родных и друзей есть возможность встретить нас на вокзале с поезда. В таких случаях спасает "вокзальный помощник" Укрзализныци, который сможет помочь с чемоданами и сумками.

Еще мы рассказывали, как быстро найти потерянную в поезде или на вокзале вещь. Есть шанс, что любимую игрушку вашего ребенка или ваши перчатки могут найти работники вокзала или проводники.

Если такой неприятности не удалось избежать, пассажиру необходимо заполнить специальную форму на сайте Укрзализныци или обратиться в контакт-центр по телефону 0 800 503 11.

В форме надо указать ваши личные данные, информацию о потерянной вещи, ее фото, а также подробнее описать, где именно вы ее потеряли — на каком конкретно вокзале или вагоне поезда.