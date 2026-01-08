Видео
Главная Транспорт УЗ возобновила продажу билетов на поезда после 22 января — детали

УЗ возобновила продажу билетов на поезда после 22 января — детали

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 09:38
УЗ обновила расписание поездов после 22 января — что надо знать пассажирам
Информационное табло на вокзале. Фото: Новини.LIVE

Национальный перевозчик "Укрзализныця" обновил все графики движения поездов на фоне массированных ударов России по железной дороге. С сегодняшнего дня в продажу поступили билеты на поезда отправлением с 22 января.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новое расписание УЗ

В УЗ сообщили, что билеты будут поступать в продажу постепенно. В частности, около 70% внутренних маршрутов стали доступны уже с 08:00, все международные — с 09:00. Билеты на остальные поезда появятся до конца дня.

"118 поездов дальнего следования и 62 пригородных поезда Укрзализныци поедут по измененному расписанию, что позволит нам сделать необходимые корректировки по безопасности и нивелировать задержки на пораженном врагом фастовском участке, где активно продолжается восстановление разрушенной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский отметил, что ради безопасности пассажиров в компании замедлили ряд рейсов, а графисты УЗ в рекордные сроки переписали расписание поездов.

Он добавил, что у европейцев на аналогичную работу обычно уходит около 5 месяцев. По обновленному графику поезда будут курсировать уже с 22 января.

Ранее мы рассказывали, что по многочисленным запросам Укрзализныця продлила маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96 Киев - Ясиня, который теперь будет курсировать до Рахова.

Также проводник объяснил, как действовать в случае, если вы в поезде Укрзализныци проспали свою станцию.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
