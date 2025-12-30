Євроколія УЗ зі Львова до Польщі — коли відкриють в Україні

Потяг Укрзалізниці на вокзалі. Фото: УНІАН

В Україні планують відкрити ще одну євроколію, яка простягатиметься зі Львова до польського кордону на ділянці "Скнилів – Мостиська". Завершення будівництва заплановане на другий квартал 2027 року, проте запустити її можуть раніше запланованих термінів.

Про це на пресконференції повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Нова євроколія в Україні

За словами віцепрем'єра, кошти на будівництво вже виділені. Нова євроколія будуватиметься не лише за рахунок українського бюджету, а й завдяки фінансуванню міжнародних партнерів.

Кулеба підкреслив, що будівництво євроколії — це один з пріоритетних великих інфраструктурних проєктів на 2026 рік, який планується завершити у другому кварталі 2027 року.

Проте віцепрем'єр зауважив, що відкриття може відбутися раніше запланованих термінів. Зокрема, євроколію Ужгород-Чоп було завершено в серпні 2025 року, а той час, як її відкриття планувалося на кінець 2025 року. Він додав, що європейські партнери не вірили в те, що Україні вдасться так швидко реалізувати таку транспортну ініціативу, проте проєкт було реалізовано раніше завдяки сумлінній роботі працівників Укрзалізниці.

