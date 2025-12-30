Відео
Головна Транспорт Коли в Україні відкриють нову євроколію УЗ — терміни

Коли в Україні відкриють нову євроколію УЗ — терміни

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 10:27
Євроколія УЗ зі Львова до Польщі — коли відкриють в Україні
Потяг Укрзалізниці на вокзалі. Фото: УНІАН

В Україні планують відкрити ще одну євроколію, яка простягатиметься зі Львова до польського кордону на ділянці "Скнилів – Мостиська". Завершення будівництва заплановане на другий квартал 2027 року, проте запустити її можуть раніше запланованих термінів.

Про це на пресконференції повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Читайте також:

Нова євроколія в Україні

За словами віцепрем'єра, кошти на будівництво вже виділені. Нова євроколія будуватиметься не лише за рахунок українського бюджету, а й завдяки фінансуванню міжнародних партнерів.

Кулеба підкреслив, що будівництво євроколії — це один з пріоритетних великих інфраструктурних проєктів на 2026 рік, який планується завершити у другому кварталі 2027 року.

Проте віцепрем'єр зауважив, що відкриття може відбутися раніше запланованих термінів. Зокрема, євроколію Ужгород-Чоп було завершено в серпні 2025 року, а той час, як її відкриття планувалося на кінець 2025 року. Він додав, що європейські партнери не вірили в те, що Україні вдасться так швидко реалізувати таку транспортну ініціативу, проте проєкт було реалізовано раніше завдяки сумлінній роботі працівників Укрзалізниці.

Раніше ми розповідали, що за численними запитами Укрзалізниця продовжила маршрут флагманського потягу "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня, який тепер курсуватиме до Рахова.

Також провідник пояснив, як діяти у випадку, якщо ви в потязі Укрзалізниці проспали свою станцію. 

Укрзалізниця подорож Україна Європа поїзди
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
