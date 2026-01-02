Укрзалізниця капітально модернізувала електропоїзд ЕПЛ9Т-011— маршрут

Модернізований електропоїзд УЗ ЕПЛ9Т-011. Фото: УЗ

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає ще один капітально модернізований електропоїзд ЕПЛ9Т-011. Відремонтована електричка буде курсувати в Київській агломерації в напрямку Тетерева, Ніжина, Гребінки.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

В УЗ повідомили, що модернізовану електричку було обладнано зручними місцями для сидіння та багажу, сучасним інформаційним табло, а також столиками з портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

В електропоїзді також з'явились пандуси та місця для людей з інвалідністю, таблички зі шрифтом Брайля, спеціально обладнані зони для кріплення велосипедів, а також сповивальні столики.

Місця в модернізованому електропоїзді УЗ ЕПЛ9Т-011. Фото: УЗ

Спеціально обладнані зони для велосипедів в модернізованому електропоїзді УЗ ЕПЛ9Т-011. Фото: УЗ

В Укрзалізниці розповіли, що електропоїзд ЕПЛ9Т-011 став 13-й оновленим у 2025 році. Загалом із початку повномасштабного вторгнення було капітально модернізовано 49 електропоїздів.

