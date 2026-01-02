Відео
Укрзалізниця оновила ще одну електричку — куди курсуватиме

Укрзалізниця оновила ще одну електричку — куди курсуватиме

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 10:17
Укрзалізниця капітально модернізувала електропоїзд ЕПЛ9Т-011— маршрут
Модернізований електропоїзд УЗ ЕПЛ9Т-011. Фото: УЗ

Національний перевізник "Укрзалізниця" запускає ще один капітально модернізований електропоїзд ЕПЛ9Т-011. Відремонтована електричка буде курсувати в Київській агломерації в напрямку Тетерева, Ніжина, Гребінки.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

УЗ відремонтувала ще одну електричку

В УЗ повідомили,  що модернізовану електричку було обладнано зручними місцями для сидіння та багажу, сучасним інформаційним табло, а також столиками з портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

В електропоїзді також з'явились пандуси та місця для людей з інвалідністю, таблички зі шрифтом Брайля, спеціально обладнані зони для кріплення велосипедів, а також сповивальні столики.

None - фото 1
Місця в модернізованому електропоїзді УЗ ЕПЛ9Т-011. Фото: УЗ
None - фото 2
Спеціально обладнані зони для велосипедів в модернізованому електропоїзді УЗ ЕПЛ9Т-011. Фото: УЗ

В Укрзалізниці розповіли, що електропоїзд ЕПЛ9Т-011 став 13-й оновленим у 2025 році. Загалом із початку повномасштабного вторгнення було капітально модернізовано 49 електропоїздів.

Раніше ми розповідали, що за численними запитами Укрзалізниця продовжила маршрут флагманського потягу "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня, який тепер курсуватиме до Рахова.

Також провідник пояснив, як діяти у випадку, якщо ви в потязі Укрзалізниці проспали свою станцію.

поїздки Укрзалізниця подорож поїзди Київська область
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
