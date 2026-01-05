Видео
Україна
УЗ заключила сделку, которая ускорит поезда на границе с Польшей

УЗ заключила сделку, которая ускорит поезда на границе с Польшей

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 20:25
Поезда УЗ будут быстрее курсировать через польско-украинскую границу — компания подписала новое соглашение
Поезд Grupa Azoty KOLTAR. Фото: linkedin

Польская компания Grupa Azoty KOLTAR заключила соглашение о сотрудничестве с Укрзализныцей. Перевозчик получил разрешение на работу на пограничных переходах Ягодин — Дорогуск и Медика — Мостиска.

Об этом компания сообщила в соцсети Linkedin.

Читайте также:

Новое соглашение УЗ

Отмечается, что подписанное соглашение обеспечит более быстрое обслуживание составов и улучшит движение железнодорожного движения на польско-украинской границе. Сотрудничество также будет способствовать оптимизации процесса перевозок между компанией KOLTAR и украинскими контрагентами.

Соответствующее соглашение стало этапом планов компании на 2026-2030 годы, который позволит развивать международные перевозки на восточное направление.

В компании добавили, что Укрзализныця также непосредственно сотрудничает с перевозчиками из Словакии, Венгрии, Молдовы и Румынии, а также обеспечивает обслуживание на почти 40 международных железнодорожных переходах.

В KOLTAR также сообщили, что в конце декабря в Украину из Пулава отправили поезд с удобрением RSM.

Напомним, мы рассказывали, что в Украине планируют открыть еще одну евроколею, которая будет простираться из Львова до польской границы на участке "Скнилов — Мостиска".

Также проводник объяснил, как действовать в случае, если вы в поезде Укрзализныци проспали свою станцию.

 

Укрзализныця путешествие поезда туризм выезд за границу
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
