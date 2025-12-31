УЗ створила 100 "Вагонів незламності" — який вигляд вони мають (фото)

УЗ створила спеціальні вагони, які рятують під час блекаутів
Національний перевізник Укрзалізниця на тлі знеструмлень по всій країні підготувала 100 "Вагонів незламності". Вони стануть тимчасовими мобільними пунктами обігріву, зв’язку та дозвілля для українців у важкі часи.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"Вагони незламності" УЗ
Зазначається, що "Вагони незламності" обладнані повноцінною системою опалення і здатні підтримувати тепло за будь-яких погодних умов, оснащені зарядними пристроями від генераторів та портативних джерел живлення, мікрохвильовками для розігріву їжі та холодильниками для її тимчасового зберігання, а також комплектами Starlink для безперебійного зв’язку та інтернету.
Проєкт було реалізовано за фінансової підтримки партнерів All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation, White Stork. При цьому на нього не витрачалися кошти з державного бюджету, а вагони взяли із "неробочого парку". Вони знаходились у стані, непридатному для перевезення пасажирів.
Головною перевагою таких вагонів є мобільність. Зокрема, вони можуть посилити пункти незламності в багатьох вокзалах країни.
У "Вагонах незламності" також облаштували все необхідне для розваг дітей — ігрові набори, книжки, освітні матеріали та мультфільм-зона. Окремі купе також облаштували окремі купе власників тварин зі смаколиками для кожного чотирилапого гостя.
В УЗ додали, що вагони будуть використовуватися по запиту місцевих органів влади в Україні як безплатний мобільний хаб із постійним автономним живленням.
