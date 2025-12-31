Відео
УЗ створила спеціальні вагони, які рятують під час блекаутів

УЗ створила спеціальні вагони, які рятують під час блекаутів

Дата публікації: 31 грудня 2025 10:23
УЗ створила 100 "Вагонів незламності" — який вигляд вони мають (фото)
"Вагони незламності" Укрзалізниці. Фото: УЗ

Національний перевізник Укрзалізниця на тлі знеструмлень по всій країні підготувала 100 "Вагонів незламності". Вони стануть тимчасовими мобільними пунктами обігріву, зв’язку та дозвілля для українців у важкі часи.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Читайте також:

"Вагони незламності" УЗ

Зазначається, що "Вагони незламності" обладнані повноцінною системою опалення і здатні підтримувати тепло за будь-яких погодних умов, оснащені зарядними пристроями від генераторів та портативних джерел живлення, мікрохвильовками для розігріву їжі та холодильниками для її тимчасового зберігання, а також комплектами Starlink для безперебійного зв’язку та інтернету.

Проєкт було реалізовано за фінансової підтримки  партнерів All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation, White Stork. При цьому на нього не витрачалися кошти з державного бюджету, а вагони взяли із "неробочого парку". Вони знаходились у стані, непридатному для перевезення пасажирів.

None - фото 1
Кімнати у "Вагонах незламності". Фото: УЗ
None - фото 2
Дитячі вагони. Фото: УЗ
None - фото 3
Купе для тварин. Фото: УЗ

Головною перевагою таких вагонів є мобільність. Зокрема, вони можуть посилити пункти незламності в багатьох вокзалах країни.

У "Вагонах незламності" також облаштували все необхідне для розваг дітей — ігрові набори, книжки, освітні матеріали та мультфільм-зона. Окремі купе також облаштували окремі купе власників тварин зі смаколиками для кожного чотирилапого гостя.

В УЗ додали, що вагони будуть використовуватися по запиту місцевих органів влади в Україні як безплатний мобільний хаб із постійним автономним живленням.

Раніше ми розповідали, що за численними запитами Укрзалізниця продовжила маршрут флагманського потягу "Гуцульщина" №95/96 Київ — Ясіня, який тепер курсуватиме до Рахова.

Також провідник пояснив, як діяти у випадку, якщо ви в потязі Укрзалізниці проспали свою станцію. 

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
