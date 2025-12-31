УЗ создала 100 "Вагонов несокрушимости" — как они выглядят (фото)

"Вагоны несокрушимости" Укрзализныци. Фото: УЗ

Национальный перевозчик "Укрзализныця" на фоне обесточиваний по всей стране подготовила 100 "Вагонов несокрушимости". Они станут временными мобильными пунктами обогрева, связи и досуга для украинцев в трудные времена.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Реклама

Читайте также:

"Вагоны несокрушимости" УЗ

Отмечается, что "Вагоны несокрушимости" оборудованы полноценной системой отопления и способны поддерживать тепло при любых погодных условиях, оснащены зарядными устройствами от генераторов и портативных источников питания, микроволновками для разогрева пищи и холодильниками для ее временного хранения, а также комплектами Starlink для бесперебойной связи и интернета.

Проект был реализован при финансовой поддержке партнеров All Hands & Hearts, World Central Kitchen, Hachiko Foundation, White Stork. При этом на него не тратились средства из государственного бюджета, а вагоны взяли из "нерабочего парка". Они находились в состоянии, непригодном для перевозки пассажиров.

Комнаты в "Вагонах несокрушимости". Фото: УЗ

Детские вагоны. Фото: УЗ

Купе для животных. Фото: УЗ

Главным преимуществом таких вагонов является мобильность. В частности, они могут усилить пункты несокрушимости во многих вокзалах страны.

В "Вагонах несокрушимости" также обустроили все необходимое для развлечений детей — игровые наборы, книги, образовательные материалы и мультфильм-зона. Отдельные купе также обустроили отдельные купе владельцев животных со вкусностями для каждого четвероногого гостя.

В УЗ добавили, что вагоны будут использоваться по запросу местных органов власти в Украине как бесплатный мобильный хаб с постоянным автономным питанием.

Ранее мы рассказывали, что по многочисленным запросам Укрзализныця продолжила маршрут флагманского поезда "Гуцульщина" №95/96 Киев - Ясиня, который теперь будет курсировать до Рахова.

Также проводник объяснил, как действовать в случае, если вы в поезде Укрзализныци проспали свою станцию.