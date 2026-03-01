Алкоголь в потязі УЗ — чому в потягах продають пиво, якщо його не можна вживати в дорозі

Пасажирка мандрує потягом Укрзалізниці. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України, УЗ. Колаж: Новини.LIVE

В потягах Укрзалізниці продаються не лише різноманітні солодощі та страви, а й алкогольні напої, зокрема, пиво. Проте відповідно до правил компанії, вживати алкоголь безпосередньо у потязі не дозволяється.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на УЗ у соцмережі Threads.

Алкоголь у потягах УЗ

Одна з користувачок Мережі похизувалася розкішною вечерею в потязі — суші та невеликою пляшечкою ігристого вина Fragolino.

В УЗ заявили, що відповідно до чинних правил користування залізничним транспортом та вимог законодавства України, вживання алкогольних напоїв у поїздах заборонене.

Перевізник закликав пасажирів дотримуватись правила та попередив, що у разі їх порушення поїзна бригада має право викликати представників поліції на станцію для реагування.

Одна з користувачок поцікавилась у компанії, чому в кафе Інтерсіті доступне пиво, якщо його не можна вживати в дорозі.

В УЗ пояснили, що заборонено саме вживання, а не реалізація алкогольних напоїв у вагоні.

В УЗ відповіли, чи планується найближчим часом впроваджувати спеціальні відмітки про мандрівників в додатку та на сайті про те, хто саме їде в купе — чоловік, жінка, дитина чи тварина.

Перевізник пояснив, що відповідно до вимог законодавства у сфері приватності та із міркувань захисту персональних даних, під час оформлення проїзних документів персональні характеристики пасажирів не можуть відображатись для інших користувачів.

Раніше ми розповідали про корисну послугу для пасажирів від Укрзалізниці. Зокрема, українці можуть замовити послуги вокзального помічника, який зможе допомогти мандрівникам у посадці та висадці з вагону, у пересуванні вокзалом та понести важкі валізи.

Також ми писали, що Укрзалізниця нарешті розставила всі крапки над "і" у дискусії щодо нібито одного з обов'язків пасажирів. В компанії вперше офіційно відповіли, чи мають пасажири самостійно збирати та здавати свою брудну постіль.