Главная Транспорт УЗ толкает пассажиров на нарушение — вас могут высадить из поезда

УЗ толкает пассажиров на нарушение — вас могут высадить из поезда

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 10:12
Почему в поездах УЗ продают пиво, если его нельзя употреблять в дороге
Пассажирка путешествует поездом Укрзализныци. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины, УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

В поездах Укрзализныци продаются не только разнообразные сладости и блюда, но и алкогольные напитки, в частности, пиво. Однако в соответствии с правилами компании, употреблять алкоголь непосредственно в поезде не разрешается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ в соцсети Threads.

Читайте также:

Алкоголь в поездах УЗ

Одна из пользовательниц Сети похвасталась роскошным ужином в поезде — суши и небольшой бутылочкой игристого вина Fragolino.

В УЗ заявили, что в соответствии с действующими правилами пользования железнодорожным транспортом и требованиями законодательства Украины, употребление алкогольных напитков в поездах запрещено.

Перевозчик призвал пассажиров соблюдать правила и предупредил, что в случае их нарушения поездная бригада имеет право вызвать представителей полиции на станцию для реагирования.

Одна из пользовательниц поинтересовалась у компании, почему в кафе Интерсити доступно пиво, если его нельзя употреблять в дороге.

В УЗ объяснили, что запрещено именно употребление, а не реализация алкогольных напитков в вагоне.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ ответили, планируется ли в ближайшее время внедрять специальные отметки о путешественниках в приложении и на сайте о том, кто именно едет в купе — мужчина, женщина, ребенок или животное.

Перевозчик объяснил, что в соответствии с требованиями законодательства в сфере приватности и из соображений защиты персональных данных, при оформлении проездных документов персональные характеристики пассажиров не могут отображаться для других пользователей.

Ранее мы рассказывали о полезной услуге для пассажиров от Укрзализныци. В частности, украинцы могут заказать услуги вокзального помощника, который сможет помочь путешественникам в посадке и высадке из вагона, в передвижении по вокзалу и понести тяжелые чемоданы.

Также мы писали, что Укрзализныця наконец расставила все точки над "і" в дискуссии о якобы одной из обязанностей пассажиров. В компании впервые официально ответили, должны ли пассажиры самостоятельно собирать и сдавать свою грязную постель.

