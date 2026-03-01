Почему в поездах УЗ продают пиво, если его нельзя употреблять в дороге

Пассажирка путешествует поездом Укрзализныци. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины, УЗ. Коллаж: Новини.LIVE

В поездах Укрзализныци продаются не только разнообразные сладости и блюда, но и алкогольные напитки, в частности, пиво. Однако в соответствии с правилами компании, употреблять алкоголь непосредственно в поезде не разрешается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ в соцсети Threads.

Алкоголь в поездах УЗ

Одна из пользовательниц Сети похвасталась роскошным ужином в поезде — суши и небольшой бутылочкой игристого вина Fragolino.

В УЗ заявили, что в соответствии с действующими правилами пользования железнодорожным транспортом и требованиями законодательства Украины, употребление алкогольных напитков в поездах запрещено.

Перевозчик призвал пассажиров соблюдать правила и предупредил, что в случае их нарушения поездная бригада имеет право вызвать представителей полиции на станцию для реагирования.

Одна из пользовательниц поинтересовалась у компании, почему в кафе Интерсити доступно пиво, если его нельзя употреблять в дороге.

В УЗ объяснили, что запрещено именно употребление, а не реализация алкогольных напитков в вагоне.

