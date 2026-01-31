Путешествие с УЗ — кто из пассажиров имеет право пользоваться столиком

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба УЗ

Недавно в сети разразился скандал из-за несправедливости правил перевозок Укрзализныци. В частности, в компании расставили "точки над і" относительно того, должны ли пассажиры верхних полок пить чай и обедать за столиком возле нижних мест.

Соответствующий пост был опубликован в соцсети Threads.

Столики в поездах УЗ

Иногда между пассажирами могли возникать споры из-за столика в вагонах плацкарт и купе. Многие считали, что им имеют одинаковое право пользоваться как пассажиры с нижних полок, так и с верхних. Однако в компании дали официальный ответ, который удивил многих.

В УЗ объяснили, что согласно Правилам перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом Украины пассажир имеет право пользоваться только тем местом, которое указано в билете, а элементы купе (в частности столик) относятся к нижним местам, за которыми они конструктивно закреплены. Таким образом, пользоваться столиком имеют право только пассажиры нижних полок, а пассажиры нижних — только с согласия предыдущих.

Пользователи сети были возмущены таким ответом, ведь по мнению многих — это несправедливый подход. Пассажиры считают, что при условии одинаковой стоимости билетов, все путешественники должны иметь равные права на комфорт в салоне поезда.

Несправедливые правила УЗ. Фото: скриншот

