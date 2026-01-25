Подорож УЗ — чому в потягах дуже спекотно взимку

Пасажири у вагоні Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Багато українців подорожують потягами Укрзалізниці — таким чином можна не лише зекономити на квитках, а й відпочити та виспатись. Проте час від часу пасажири скаржаться на те, що в потягах буває дуже спекотно, чи навпаки — морозно.

Чому так відбувається розповів провідник УЗ із Харкова Олександр Барильник в інтерв'ю "Фокусу".

Чому в потягах буває занадто жаркої

Провідник пояснив, що комфорт пасажирів часто залежить від того, в якому вагоні вони мандрують — новому чи старому. Зокрема, далеко не всі вагони оснащені кондиціонерами.

"Є електропоїзди з кондиціонуванням, де можна контролювати температуру повітря, а от старі вагони опалюються вугіллям. Коли провідник розпалює котел, пасажирам ще якийсь час може бути холодно, а потім стає тепліше, інколи — зовсім гаряче", — розповів чоловік.

Провідник додав, що доволі важко вгадати із кількістю необхідного для опалення вугілля. Він додав, що у випадку, якщо пасажиру дуже спекотно, можна відчинити вікна та двері.

