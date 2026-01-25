Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Провідник УЗ розповів, чому в потягах дуже спекотно взимку

Провідник УЗ розповів, чому в потягах дуже спекотно взимку

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 15:15
Подорож УЗ — чому в потягах дуже спекотно взимку
Пасажири у вагоні Укрзалізниці. Фото: УЗ/Facebook

Багато українців подорожують потягами Укрзалізниці — таким чином можна не лише зекономити на квитках, а й відпочити та виспатись. Проте час від часу пасажири скаржаться на те, що в потягах буває дуже спекотно, чи навпаки — морозно.

Чому так відбувається розповів провідник УЗ із Харкова Олександр Барильник в інтерв'ю "Фокусу".

Реклама
Читайте також:

Чому в потягах буває занадто жаркої

Провідник пояснив, що комфорт пасажирів часто залежить від того, в якому вагоні вони мандрують — новому чи старому. Зокрема, далеко не всі вагони оснащені кондиціонерами.

"Є електропоїзди з кондиціонуванням, де можна контролювати температуру повітря, а от старі вагони опалюються вугіллям. Коли провідник розпалює котел, пасажирам ще якийсь час може бути холодно, а потім стає тепліше, інколи — зовсім гаряче", — розповів чоловік.

Провідник додав, що доволі важко вгадати із кількістю необхідного для опалення вугілля. Він додав, що у випадку, якщо пасажиру дуже спекотно, можна відчинити вікна та двері.

Раніше ми розповідали, хто може придбати квитки на потяги без черг — зі спецрезерву Укрзалізниці.

Також провідник пояснив, як діяти у випадку, якщо ви в потязі Укрзалізниці проспали свою станцію. 

Укрзалізниця подорож поїзди туризм вагон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації