УЗ вживає додаткові заходи безпеки — як це вплине на пасажирів

Укрзалізниця обмежить частину маршрутів — що відомо
Через постійні атаки Росії по рухомому складу Укрзалізниця вводить додаткові безпекові обмеження. Вони здебільшого стосуватимуться маршрутів із прифронтових регіонів.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
УЗ обмежить рейси
В УЗ зазначили, що додатковими заходами безпеки намагаються знизити ризики як для пасажирів, так і для самих залізничників.
По-перше, в компанії прийняли рішення обмежити низку сполучень на Харківщині. Зокрема, автобусні перевізники організують стикувальні рейси до пунктів призначення.
Окрім того, УЗ замінить деякі прямі маршрути дальнього сполучення стикувальними рейсами з приміськими електричками.
Також на окремих ділянках та у прифронтових регіонах перевізник запровадить особливий режим руху.
В компанії попередили пасажирів про потенційні затримки через позапланові зупинки. Безпекові обмеження здебільшого стосуватимуться рейсів з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини.
В Укрзалізниці підкреслили, що в попри те, що в компанії прагнуть, щоб потяги завжди прибували вчасно, в нинішній ситуації в пріоритеті саме безпека залізничників та пасажирів.
