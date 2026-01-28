Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Укрзалізниця обмежить частину маршрутів — що відомо

Укрзалізниця обмежить частину маршрутів — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 18:27
УЗ вживає додаткові заходи безпеки — як це вплине на пасажирів
Пошкоджений вокзал в Лозовій. Фото: ДСНС Харківщини

Через постійні атаки Росії по рухомому складу Укрзалізниця вводить додаткові безпекові обмеження. Вони здебільшого стосуватимуться маршрутів із прифронтових регіонів.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Реклама
Читайте також:

УЗ обмежить рейси

В УЗ зазначили, що додатковими заходами безпеки намагаються знизити ризики як для пасажирів, так і для самих залізничників.

По-перше, в компанії прийняли рішення обмежити низку сполучень на Харківщині. Зокрема, автобусні перевізники організують стикувальні рейси до пунктів призначення.

Окрім того, УЗ замінить деякі прямі маршрути дальнього сполучення стикувальними рейсами з приміськими електричками.

Також на окремих ділянках та у прифронтових регіонах перевізник запровадить особливий режим руху.

В компанії попередили пасажирів про потенційні затримки через позапланові зупинки. Безпекові обмеження здебільшого стосуватимуться рейсів з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини.

В Укрзалізниці підкреслили, що в попри те, що в компанії прагнуть, щоб потяги завжди прибували вчасно, в нинішній ситуації в пріоритеті саме безпека залізничників та пасажирів.

Раніше в УЗ пояснили, хто з пасажирів має право залишати свої речі у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Також ми повідомляли, що рейтинг "Укрзалізниці" знизили до "C" — що це означає. 

Укрзалізниця поїзди Харківська область безпека війна в Україні
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації