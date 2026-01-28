УЗ вживає додаткові заходи безпеки — як це вплине на пасажирів

Пошкоджений вокзал в Лозовій. Фото: ДСНС Харківщини

Через постійні атаки Росії по рухомому складу Укрзалізниця вводить додаткові безпекові обмеження. Вони здебільшого стосуватимуться маршрутів із прифронтових регіонів.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

УЗ обмежить рейси

В УЗ зазначили, що додатковими заходами безпеки намагаються знизити ризики як для пасажирів, так і для самих залізничників.

По-перше, в компанії прийняли рішення обмежити низку сполучень на Харківщині. Зокрема, автобусні перевізники організують стикувальні рейси до пунктів призначення.

Окрім того, УЗ замінить деякі прямі маршрути дальнього сполучення стикувальними рейсами з приміськими електричками.

Також на окремих ділянках та у прифронтових регіонах перевізник запровадить особливий режим руху.

В компанії попередили пасажирів про потенційні затримки через позапланові зупинки. Безпекові обмеження здебільшого стосуватимуться рейсів з Харківщини, Сумщини, Запоріжжя та Херсонщини.

В Укрзалізниці підкреслили, що в попри те, що в компанії прагнуть, щоб потяги завжди прибували вчасно, в нинішній ситуації в пріоритеті саме безпека залізничників та пасажирів.

