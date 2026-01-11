Видео
Главная Транспорт УЗ развернула первые "вагоны несокрушимости" — фото

УЗ развернула первые "вагоны несокрушимости" — фото

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 15:15
УЗ на Киевщине развернула "вагоны несокрушимости" — как они спасают украинцев
Детский вагон несокрушимости УЗ. Фото: пресс-служба УЗ

Национальный перевозчик "Укрзализныця" показала первые 7 вагонов несокрушимости, которые спасают украинцев в лютые морозы после атак России на нашу энергетику. В специально оборудованных вагонах можно не только согреться и зарядить гаджеты, но и хорошо провести время с детьми.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Читайте также:

Вагоны несокрушимости УЗ

Отмечается, что первые вагоны развернули в Киевской области. В частности, 3 вагона были установлены в Броварах, 2 — в Борисполе и еще 2 — в Василькове.

"Каждый вагон может одновременно комфортно принять около 40 посетителей. В вагонах несокрушимости можно погреться, зарядить гаджеты, присоединиться к интернету благодаря Starlink и выпить бесплатного согревающего чая", — говорится в сообщении.

Кроме того, в вагонах есть все необходимое, чтобы развлечь детей — мультики, игры, раскраски, книги и настольные игры.

None - фото 1
Вагон несокрушимости. Фото: пресс-служба УЗ
None - фото 2
Буфет в вагоне несокрушимости. Фото: пресс-служба УЗ
None - фото 3
Детский вагон несокрушимости. Фото: пресс-служба УЗ
None - фото 4
Дети завтракают в вагоне несокрушимости. Фото: пресс-служба УЗ

Вагоны несокрушимости можно посещать с животными. В частности, перевозчик подготовил для них отдельные вкусности.

Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также мы писали, что в тестовом режиме интернет появился во флагманском поезде Укрзализныци №95/96 Киев-Рахов.

Укрзализныця путешествие поезда отключения света атака
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
