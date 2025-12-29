Поїздка у лаацкарті УЗ — поради, як якісно відпочити пасажирам

Як відпочити у плацкарті УЗ — поради мандрівникам
Багато українців обирають вагони плацкарту Укрзалізниці задля безпеки, а не економії. Попри те, що для кожного пасажира тут виділено небагато простору, можна зробити свою подорож більш комфортною.
Редакція Новини.LIVE розповідає, як зручно подорожувати вагонами плацкарту.
Як мінімізувати дискомфорт під час подорожей "Укрзалізницею"
Прихопіть в потяг зручний одяг — спортивний костюм вільного крою та зручні домашні капці. Краще обирати одяг з натуральних тканин, в якому ви будете менше пітніти. Не зайвими також в дорозі будуть теплі шкарпетки з кофтою, якщо змерзнете вночі.
Від чого ви ніяк не зможете бути застраховані в плацкарті, це від хропіння сусідів та плачу маленьких дітей. Щоб мінімізувати дратівливі звуки, прихопіть у мандрівку беруші. Вони продаються в кожній аптеці.
Заздалегідь підготуйте собі продукти для подорожі. В дорогу можна взяти фрукти, горіхи або сухофрукти. В деяких потягах пасажири мають можливість придбати комплексний обід чи вечерю.
Подбайте про власну гігієну в потязі та обов'язково прихопіть із собою в потяг сухі та вологі серветки, санітайзер для рук та туалетний папір. Ці предмети гігієни іноді доступні в туалетах вагону, проте накопичують велику кількість мікробів і можуть стати для вас небезпечними.
Не варто також забувати про зарядні пристрої. В деяких вагонах є робочі розетки, проте варто перестрахуватися й взяти з собою павербанк місткістю 10 000 мАг. Зі смрфоном та ноутбуком вам не буде нудно в поїздці і ви залишатиметесь на зв'язку.
Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на дитячу залізницю.
Також дізнавайтеся, хто може придбати квитки на потяги без черг — зі спецрезерву Укрзалізниці.
Читайте Новини.LIVE!