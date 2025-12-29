Відео
Головна Транспорт Як відпочити у плацкарті УЗ — поради мандрівникам

Як відпочити у плацкарті УЗ — поради мандрівникам

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 07:32
Поїздка у лаацкарті УЗ — поради, як якісно відпочити пасажирам
Пасажири в вагоні-плацкарті "Укрзалізниці". Фото: пресслужба УЗ

Багато українців обирають вагони плацкарту Укрзалізниці задля безпеки, а не економії. Попри те, що для кожного пасажира тут виділено небагато простору, можна зробити свою подорож більш комфортною.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як зручно подорожувати вагонами плацкарту.

Читайте також:

Як мінімізувати дискомфорт під час подорожей "Укрзалізницею"

Прихопіть в потяг зручний одяг — спортивний костюм вільного крою та зручні домашні капці. Краще обирати одяг з натуральних тканин, в якому ви будете менше пітніти. Не зайвими також в дорозі будуть теплі шкарпетки з кофтою, якщо змерзнете вночі.

Від чого ви ніяк не зможете бути застраховані в плацкарті, це від хропіння сусідів та плачу маленьких дітей. Щоб мінімізувати дратівливі звуки, прихопіть у мандрівку беруші. Вони продаються в кожній аптеці.

Заздалегідь підготуйте собі продукти для подорожі. В дорогу можна взяти фрукти, горіхи або сухофрукти. В деяких потягах пасажири мають можливість придбати комплексний обід чи вечерю. 

Подбайте про власну гігієну в потязі та обов'язково прихопіть із собою в потяг сухі та вологі серветки, санітайзер для рук та туалетний папір. Ці предмети гігієни іноді доступні в туалетах вагону, проте накопичують велику кількість мікробів і можуть стати для вас небезпечними.

Не варто також забувати про зарядні пристрої. В деяких вагонах є робочі розетки, проте варто перестрахуватися й взяти з собою павербанк місткістю 10 000 мАг. Зі смрфоном та ноутбуком вам не буде нудно в поїздці і ви залишатиметесь на зв'язку.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця запустила онлайн-продаж квитків на дитячу залізницю.

Також дізнавайтеся, хто може придбати квитки на потяги без черг — зі спецрезерву Укрзалізниці.

Укрзалізниця подорож поїзди поради туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
