Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт УЗ продлила маршрут одного из флагманских поездов

УЗ продлила маршрут одного из флагманских поездов

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 12:22
Укрзализныця продлила маршрут "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня — детали
Поезд УЗ. Фото: пресс-служба компании

По многочисленным запросам Укрзализныця продлила маршрут одного из флагманских поездов. Изменения коснулись поезда "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня, который теперь будет курсировать до Рахова.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Реклама
Читайте также:

УЗ продлила маршрут поезда "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня

В УЗ сообщили, что с 28 декабря флагманский поезд "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня продолжил маршрут до Рахова с остановкой на станции Квасы.

"Раховщина, что на Закарпатье является настоящей высокогорной жемчужиной Украины: край стремительных потоков, долин и горных хребтов, где начинается активный отдых и восстановление сил. Квасы, известные своими минеральными источниками и лечебным воздухом", — говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что Рахов также является самым высокогорным городом в Украине.

Кроме флагманского поезда "Гуцульщина" в Рахов также курсируют:

  • №143/144 Сумы — Рахов;
  • №55/56 Киев — Рахов; №55/56 Киев — Рахов;
  • пригородный дизель-поезд №6441/6442 Коломыя — Деловое.

"Путешествуйте комфортно, открывайте высокогорные Карпаты и планируйте зимний отдых вместе с Укрзализныцей",— добавили в компании.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця запустила онлайн-продажу билетов на детскую железную дорогу.

Также узнавайте, кто может приобрести билеты на поезда без очередей — из спецрезерва Укрзализныци.

Киев Укрзализныця Карпаты поезда курорты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации