Укрзализныця продлила маршрут "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня — детали

Поезд УЗ. Фото: пресс-служба компании

По многочисленным запросам Укрзализныця продлила маршрут одного из флагманских поездов. Изменения коснулись поезда "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня, который теперь будет курсировать до Рахова.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Реклама

Читайте также:

УЗ продлила маршрут поезда "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня

В УЗ сообщили, что с 28 декабря флагманский поезд "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня продолжил маршрут до Рахова с остановкой на станции Квасы.

"Раховщина, что на Закарпатье является настоящей высокогорной жемчужиной Украины: край стремительных потоков, долин и горных хребтов, где начинается активный отдых и восстановление сил. Квасы, известные своими минеральными источниками и лечебным воздухом", — говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что Рахов также является самым высокогорным городом в Украине.

Кроме флагманского поезда "Гуцульщина" в Рахов также курсируют:

№143/144 Сумы — Рахов;

№55/56 Киев — Рахов; №55/56 Киев — Рахов;

пригородный дизель-поезд №6441/6442 Коломыя — Деловое.

"Путешествуйте комфортно, открывайте высокогорные Карпаты и планируйте зимний отдых вместе с Укрзализныцей",— добавили в компании.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця запустила онлайн-продажу билетов на детскую железную дорогу.

Также узнавайте, кто может приобрести билеты на поезда без очередей — из спецрезерва Укрзализныци.