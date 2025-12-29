Укрзализныця продлила маршрут "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня — детали

УЗ продлила маршрут одного из флагманских поездов
По многочисленным запросам Укрзализныця продлила маршрут одного из флагманских поездов. Изменения коснулись поезда "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня, который теперь будет курсировать до Рахова.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
УЗ продлила маршрут поезда "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня
В УЗ сообщили, что с 28 декабря флагманский поезд "Гуцульщина" №95/96 Киев — Ясиня продолжил маршрут до Рахова с остановкой на станции Квасы.
"Раховщина, что на Закарпатье является настоящей высокогорной жемчужиной Украины: край стремительных потоков, долин и горных хребтов, где начинается активный отдых и восстановление сил. Квасы, известные своими минеральными источниками и лечебным воздухом", — говорится в сообщении.
В УЗ добавили, что Рахов также является самым высокогорным городом в Украине.
Кроме флагманского поезда "Гуцульщина" в Рахов также курсируют:
- №143/144 Сумы — Рахов;
- №55/56 Киев — Рахов; №55/56 Киев — Рахов;
- пригородный дизель-поезд №6441/6442 Коломыя — Деловое.
"Путешествуйте комфортно, открывайте высокогорные Карпаты и планируйте зимний отдых вместе с Укрзализныцей",— добавили в компании.
