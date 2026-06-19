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Головна Транспорт УЗ посилила популярний міжнародний маршрут: що зміниться з 28 червня

УЗ посилила популярний міжнародний маршрут: що зміниться з 28 червня

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 13:37
Поїздки в Молдову стануть зручнішими: в УЗ попередили про зміни з 28 червня
Поїзд до Кишинена буде їздити щодня. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Укрзалізниця домовилася з керівництвом CFM (залізничний оператор у Республіці Молдова) про щоденне відправлення за маршрутом Київ — Кишинів. Починаючи з 28 червня 2026 року, потяги УЗ курсуватимуть частіше. Це допоможе пасажирам максимально зручно планувати далекі подорожі.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Коли курсуватиме поїзд до Кишинева

Станом на п’ятницю, 19 червня, поїзд Київ — Кишинів ходить через день. Аби мінімізувати незручності для пасажирів, УЗ домовилася з молдовським перевізником про щоденні відправлення. Нововведення запрацює з 28 червня, а квитки вже доступні для купівлі та бронювання.

"Ба більше: ми скорегували час відправлення поїзда з Кишинева і зробили його комфортнішим для пасажирів, які мають пересадки. Від 29 червня виїзд з Кишинева буде о 19:52 замість 17:42", — додали в Укрзалізниці.

Інша позитивна сторона такого рішення — покращення доступності квитків. Адже чим частіше відбуватимуться поїздки, тим більше з’явиться вільних місць у потягах.

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Маршрут поїзда Київ — Кишинів. Фото: Укрзалізниця

Пасажири можуть замовляти місця в купейних вагонах і плацкарті. Плюс у перший рейс відправиться новий дитячий вагон, відремонтований та облаштований під потреби українських родин. Як зазначили в УЗ, дуже часто маршрут Київ — Кишинів обирають якраз сім’ї з дітьми.

Також пасажирам стане зручніше планувати перельоти в інші країни зі столиці Молдови, адже в Кишиневі працює міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення з ЄС. Враховуючи проблеми з перетином кордону Польщі останнім часом, українцям буде вигідніше користуватися послугами молдовського оператора.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що європейські перевізники ÖBB та SBB запустили новий нічний потяг між Цюрихом і Віднем. Маршрут характеризується підвищеним рівнем комфорту для пасажирів. Адже людям доступний безплатний Wi-Fi, міні-кабінки, бездротова зарядка гаджетів та ін.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Румунії відновили сезонні міжнародні рейси з Бухареста до Стамбула, Софії та Варни. Поїзди курсують щодня до середини жовтня 2026 року. Вартість квитків на популярні маршрути починається від 27 євро.

Молдова Укрзалізниця поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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