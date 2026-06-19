Поїздки в Молдову стануть зручнішими: в УЗ попередили про зміни з 28 червня

Поїзд до Кишинена буде їздити щодня. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Укрзалізниця домовилася з керівництвом CFM (залізничний оператор у Республіці Молдова) про щоденне відправлення за маршрутом Київ — Кишинів. Починаючи з 28 червня 2026 року, потяги УЗ курсуватимуть частіше. Це допоможе пасажирам максимально зручно планувати далекі подорожі.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Коли курсуватиме поїзд до Кишинева

Станом на п’ятницю, 19 червня, поїзд Київ — Кишинів ходить через день. Аби мінімізувати незручності для пасажирів, УЗ домовилася з молдовським перевізником про щоденні відправлення. Нововведення запрацює з 28 червня, а квитки вже доступні для купівлі та бронювання.

"Ба більше: ми скорегували час відправлення поїзда з Кишинева і зробили його комфортнішим для пасажирів, які мають пересадки. Від 29 червня виїзд з Кишинева буде о 19:52 замість 17:42", — додали в Укрзалізниці.

Інша позитивна сторона такого рішення — покращення доступності квитків. Адже чим частіше відбуватимуться поїздки, тим більше з’явиться вільних місць у потягах.

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Пасажири можуть замовляти місця в купейних вагонах і плацкарті. Плюс у перший рейс відправиться новий дитячий вагон, відремонтований та облаштований під потреби українських родин. Як зазначили в УЗ, дуже часто маршрут Київ — Кишинів обирають якраз сім’ї з дітьми.

Також пасажирам стане зручніше планувати перельоти в інші країни зі столиці Молдови, адже в Кишиневі працює міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення з ЄС. Враховуючи проблеми з перетином кордону Польщі останнім часом, українцям буде вигідніше користуватися послугами молдовського оператора.

Що ще варто знати українцям

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Також Новини.LIVE розповідали, що в Румунії відновили сезонні міжнародні рейси з Бухареста до Стамбула, Софії та Варни. Поїзди курсують щодня до середини жовтня 2026 року. Вартість квитків на популярні маршрути починається від 27 євро.