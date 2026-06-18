CFR Călători відновив рейси "România": муршрути та ціни на квитки

Пасажирка мандрує потягами CFR Călători "România". Фото: DB Cargo România, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Цього літа пасажири знову можуть дістатися прямим поїздом з Бухареста до Стамбула, Софії та болгарського узбережжя Чорного моря. Національна залізниця Румунії відновила щоденні прямі літні рейси до міст Туреччини та Болгарії. Ціни на квитки стартують від 27 євро.

Про це повідомляє Euronews, передає Новини.LIVE.

Румунія відновила сезонні залізничні рейси

Національний залізничний оператор Румунії CFR Călători відновив сезонне міжнародне сполучення "România". Щоденні поїзди курсуватимуть до Варни, Софії та Стамбула (Халкалі) до середини жовтня.

Сезонні рейси курсуватимуть до 12 жовтня, при цьому поїзд до Варни завершить роботу на день раніше — 11 жовтня.

Квитки доступні за 90 днів до відправлення як на сайті CFR Călători, так і на залізничних вокзалах та в касах, що здійснюють продаж міжнародних квитків.

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Місця на сезонні маршрути також доступні для мандрівників, які користуються проїзними Interrail.

Маршрути CFR Călători "România"

Бухарест — Варна

Поїзд відправляється з Північного вокзалу Бухареста о 10:46 і прибуває до Варни о 19:56, подолавши шлях за приблизно 9 годин 10 хвилин. Повертається назад він о 9:30 і прибуває до Бухареста о 16:56. Вартість квитків другого класу — від 27 євро в один бік.

Бухарест — Софія

Пасажири вирушають із Бухареста о 10:46 ранку і прибувають до Софії о 20:41. У зворотному напрямку потяг відправляється із Софії о 7:00 ранку і прибуває до Бухареста о 16:56. Вартість квитків другого класу — від 33,60 євро в один бік.

Бухарест — Стамбул

Із Бухареста потяг відправляється о 10:46 ранку і прибуває на станцію Стамбул-Халкалі о 09:56 ранку наступного дня. Поїздка займає приблизно 23 години 10 хвилин. Назад потяг відправляється зі Стамбула о 20:00 і прибуває до Бухареста о 16:56 наступного дня. Ціни стартують від 57,80 євро в один бік.

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