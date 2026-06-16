Подорож УЗ: скільки речей пасажир може провезти в потязі без доплат

Збори в потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Вже в самому розпалі літо і українці часто мандрують всередині країні та за її межами потягами Укрзалізниці. Проте варто пам'ятати, що перевізник встановив для пасажирів певні обмеження. Зокрема, у правилах перевезень чітко закріплено, скільки багажу може взяти з собою кожний мандрівник.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Скільки багажу може перевозити пасажир Укрзалізниці без доплат

Відповідно до правил перевезень кожен пасажир має право без доплат перевозити ручну поклажу вагою до 36 кг. Сумка чи валіза не має перевищувати 200 см за довжиною, висотою та шириною.

Батьки з дітьми віком до 12 років можуть додатково безкоштовно взяти із собою ще до 15 кг багажу, а також дитячу коляску.

Укрзалізниця також дозволяє пасажирам без доплат везти із собою в потязі лижі та сноуборд, а також засоби для переміщення людей з інвалідністю.

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Мандрівникам безкоштовно дозволяється перевозити у потягах 960, 961, 962 та 963 багаж розміром 70х50х30 см, а також лижі чи сноуборд, і коляску для дитини, яка подорожує в потягу.

Перевізник попередив пасажирів, що провідник може відмовити у посадці у потяг, якщо ваш багаж не буде відповідати правилам.

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