ÖBB та SBB запустили потяг "Nightjet": маршрут та ціни на квитки

Пасажирка в потягу "Nightjet". Фото: ÖBB, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Європейські перевізники ÖBB та SBB запустили потяг нового покоління "Nightjet". Його маршрут з'єднав Цюріх (Швейцарія) із Віднем (Австрія).

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Новий потяг в Європі

Зазначається, що в новому нічному потязі підвищений вищий рівень комфорту. Зокрема пасажирам доступний безкоштовний Wi-Fi, крім того, були облаштовані нові "міні-кабіни" для соло-мандрівників.

Новий рейс став одним із найважливіших нічних маршрутів між Швейцарією та Австрією. Він з’єднує два найважливіші культурні та туристичні міста Альпійського регіону.

Ціни на сидячі місця у новому потязі стартують від 34 швейцарських франків (майже 37 євро) в один бік. Одне спальне місце в 4-місному купе вартує від 53 швейцарських франків (близько 57 євро). Нові "міні-каюти", розроблені спеціально для тих, хто подорожує самостійно, доступні за тією ж ціною.

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Поїзд "Nightjet" нового покоління складається з 7 вагонів: двох вагонів із сидіннями (один із яких — диспетчерський, а інший — багатофункціональний), 3 вагонів із спальними місцями та 2 спальних вагонів.

У потягах є безкоштовний Wi-Fi, сучасна система інформування пасажирів, а також стандартні розетки, доповнені USB-портами та бездротовою зарядкою для електронних пристроїв.

У купе встановлені екрани управління функціями комфорту, зокрема регулювання освітлення та можливість виклику бортпровідників, у всіх вагонах встановлено відеоспостереження для підвищення безпеки.

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