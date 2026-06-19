Поездки в Молдову станут удобнее: в УЗ предупредили об изменениях с 28 июня

Поезд до Кишинева будет курсировать ежедневно. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Укрзализныця договорилась с руководством CFM (железнодорожный оператор в Республике Молдова) о ежедневных отправлениях по маршруту Киев — Кишинев. Начиная с 28 июня 2026 года, поезда УЗ будут курсировать чаще. Это поможет пассажирам максимально удобно планировать дальние поездки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзализныцю.

Когда будет курсировать поезд до Кишинева

По состоянию на пятницу, 19 июня, поезд Киев — Кишинев ходит через день. Чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, УЗ договорилась с молдавским перевозчиком о ежедневных отправлениях. Нововведение вступит в силу с 28 июня, а билеты уже доступны для покупки и бронирования.

"Более того: мы скорректировали время отправления поезда из Кишинева и сделали его более удобным для пассажиров, у которых предусмотрены пересадки. С 29 июня отправление из Кишинева будет в 19:52 вместо 17:42", — добавили в Укрзализныце.

Еще одна положительная сторона такого решения — улучшение доступности билетов. Ведь чем чаще будут совершаться поездки, тем больше появится свободных мест в поездах.

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Маршрут поезда Киев — Кишинев. Фото: Укрзализныця

Пассажиры могут бронировать места в купейных вагонах и плацкарте. Кроме того, в первый рейс отправится новый детский вагон, отремонтированный и оборудованный с учетом потребностей украинских семей. Как отметили в УЗ, очень часто маршрут Киев — Кишинев выбирают именно семьи с детьми.

Также пассажирам станет удобнее планировать перелеты в другие страны из столицы Молдовы, ведь в Кишиневе работает международный аэропорт, обеспечивающий авиасообщение с ЕС. Учитывая проблемы с пересечением границы с Польшей в последнее время, украинцам будет выгоднее пользоваться услугами молдавского оператора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что европейские перевозчики ÖBB и SBB запустили новый ночной поезд между Цюрихом и Веной. Маршрут отличается повышенным уровнем комфорта для пассажиров. Ведь пассажирам доступны бесплатный Wi-Fi, мини-кабинки, беспроводная зарядка гаджетов и т. д.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Румынии возобновили сезонные международные рейсы из Бухареста в Стамбул, Софию и Варну. Поезда курсируют ежедневно до середины октября 2026 года. Стоимость билетов на популярные маршруты начинается от 27 евро.