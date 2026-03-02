УЗ оновила графік поїздів – як курсуватимуть 2 березня

Розклад маршрутів У3 на 2 березня. Фото: УЗ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів 2 березня у кількох регіонах. У зв'язку з безпековою ситуацією, УЗ працює у посиленому режимі.

Про затримки та скасовані рейси поїздів повідомляє Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу УЗ.

Рух поїздів на півдні

Наразі моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі — рух поїздів між Миколаєвом та Херсоном організований з урахуванням безпекової ситуації.

В УЗ просять пасажирів уважно стежити за сповіщеннями в застосунку Укрзалізниці та оголошеннями залізничників на вокзалах і в поїздах.

Рух поїздами до/з Запоріжжя 2 березня вперше за тиждень здійснюється за розкладом.

Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі забезпечено автобусними трансферами.

Ситуація в Сумській області

Попри обстріли, поїзди в Сумській області продовжують курсувати.

У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа.

На ніжинському напрямку діють адаптовані графіки приміського сполучення.

Рух поїздів на Харківщині та Донеччині

Ділянка від Лозової до Краматорська надалі залишається зоною підвищених ризиків, тому поїзди тут не курсують.

Від Лозової у краматорському напрямку пасажирів доправляють автобусами.

Регіональні експреси ізюмського напрямку їдуть за розкладом.

Що ще варто знати про подорожі з УЗ

В УЗ також розповіли, хто має право залишати свої сумки та валізи у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Як з'ясувалось, місце для зберігання речей під нижньою полицею належить тільки пасажиру, який придбав квиток на це місце. Таким чином, пасажири з верхніх полиць не мають права без попередньої згоди пасажира знизу займати простір під чужою нижньою полицею.

Користувачі мережі були обурені такою відповіддю, адже на думку багатьох — це несправедливий підхід.

Також ми писали, що далеко не завжди у наших рідних та друзів є можливість зустріти нас на вокзалі із потягу. В таких випадках рятує "вокзальний помічник" Укрзалізниці, який зможе допомогти із валізами та сумками.

Ще ми розповідали, як швидко знайти загублену в потязі чи на вокзалі річ. Є шанс, що улюблену іграшку вашої дитини чи ваші рукавички можуть знайти працівники вокзалу чи провідники.

Якщо такої неприємності не вдалося уникнути, пасажиру необхідно заповнити спеціальну форму на сайті Укрзалізниці чи звернутись до контакт-центру за номером 0 800 503 11.

У формі треба зазначити ваші особисті дані, інформацію про загублену річ, її фото, а також детальніше описати, де саме ви її втратили — на якому конкретно вокзалі чи вагоні потягу.