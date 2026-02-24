УЗ обновила информацию по движению поездов по состоянию на 24 февраля — график

УЗ из-за атак России меняет графики движения поездов. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за постоянных обстрелов России Укрзализныця вынуждена оперативно реагировать на опасность. Национальный перевозчик обнародовал актуальную информацию о расписании поездов по состоянию на 24 февраля.

О задержках и отмененных рейсах поездов сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Усиленный мониторинг на Херсонщине

Перевозчик сообщил, что мониторинговые группы работают в усиленном режиме, а движение поездов будет организовано в соответствии с ситуацией с безопасностью.

В УЗ призвали пассажиров внимательно следить за оповещениями в приложении и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.

На Сумщине поезда только до Конотопа

В компании предупредили, что региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа. Укрзализныця также ввела адаптированные графики движения пригородных поездов на нежинском направлении.

Ситуация с безопасностью в Харьковской и Донецкой областях

Железнодорожный участок от Лозовой до Краматорска в дальнейшем остается зоной повышенных рисков — маршрут продублирован автобусами.

В компании сообщили, что на поезд №101/102 Барвенково — Херсон будет организован трансфер из Краматорска.

Региональные экспрессы изюмского направления продолжают курсировать по расписанию без изменений.

Из Запорожья в и из Днепра только автобусом

В УЗ сообщили, что между Днепром и Запорожьем сейчас в основном курсируют автобусы.

Кроме того, из-за нестабильной ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов:

№86/85 Львов — Запорожье — Львов;

№128/127 Львов — Запорожье — Львов;

№6 Ясиня — Запорожье;

№40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино.

