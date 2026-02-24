Видео
Україна
УЗ предупредила об изменениях движения поездов в нескольких областях

УЗ предупредила об изменениях движения поездов в нескольких областях

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 10:27
УЗ обновила информацию по движению поездов по состоянию на 24 февраля — график
УЗ из-за атак России меняет графики движения поездов. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за постоянных обстрелов России Укрзализныця вынуждена оперативно реагировать на опасность. Национальный перевозчик обнародовал актуальную информацию о расписании поездов по состоянию на 24 февраля.

О задержках и отмененных рейсах поездов сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Читайте также:

Усиленный мониторинг на Херсонщине

Перевозчик сообщил, что мониторинговые группы работают в усиленном режиме, а движение поездов будет организовано в соответствии с ситуацией с безопасностью.

В УЗ призвали пассажиров внимательно следить за оповещениями в приложении и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах.

На Сумщине поезда только до Конотопа

В компании предупредили, что региональные поезда временно курсируют до/из Конотопа. Укрзализныця также ввела адаптированные графики движения пригородных поездов на нежинском направлении.

Ситуация с безопасностью в Харьковской и Донецкой областях

Железнодорожный участок от Лозовой до Краматорска в дальнейшем остается зоной повышенных рисков — маршрут продублирован автобусами.

В компании сообщили, что на поезд №101/102 Барвенково — Херсон будет организован трансфер из Краматорска.

Региональные экспрессы изюмского направления продолжают курсировать по расписанию без изменений.

Из Запорожья в и из Днепра только автобусом

В УЗ сообщили, что между Днепром и Запорожьем сейчас в основном курсируют автобусы.

Кроме того, из-за нестабильной ситуации с безопасностью временно ограничено курсирование до/со станции Днепр-Главный для поездов:

  • №86/85 Львов — Запорожье — Львов;
  • №128/127 Львов — Запорожье — Львов;
  • №6 Ясиня — Запорожье;
  • №40/39 Солотвино — Запорожье — Солотвино.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ объяснили, кто имеет право ставить свои вещи в багажное отделение под нижним сиденьем.

По правилам компании, место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит пассажиру, который приобрел билет на это место.

Таким образом пассажиры не могут пользоваться этими багажными полками без предварительного согласия пассажира снизу.

Ранее опытный путешественник поделился малоизвестными фишками для путешествий Укрзализныцей. Он объяснил, как покупать билеты только в новые вагоны и без необходимости не разряжать свой гаджет.

Также писали, что Укрзализныця предоставляет услуги по перевозке авто, благодаря которой вы можете добраться до места назначения вместе со своей "железной ласточкой", не тратя топливо и силы. Стоимость услуги зависит от массы авто и маршрута.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
