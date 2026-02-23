Відео
Турист поділився маловідомими фішками, які роблять подорож УЗ комфортнішою

Турист поділився маловідомими фішками, які роблять подорож УЗ комфортнішою

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 10:42
Подорож УЗ — маловідомі фішки, які зроблять поїздку комфортною
Як комфортно подорожувати потягами. Фото: УЗ, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Потяги Укрзалізниці дають можливість дістатися до різних куточків країни, насолоджуючись неймовірними пейзажами. Поїздки можна зробити ще в рази комфортнішими, якщо знати кілька хитрощів. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відповідне відео vadymgrinko в Instagram.

Нове та старе купе

Мандрівник порадив не шукати найбюджетніші ціни на квитки. Так, за 200 гривень ви навряд чи будете їхати у новому плацкарті. 

"Все просто і залежить від ціни. 280 гривень за купе до Львова — це точно старий вагон. За 600 гривень буду точно їхати у новому", — зазначив він.

Режим польоту

Блогер порекомендував завжди в потязі на ніч вмикати на смартфоні режим польоту.

"Інакше телефон дуже швидко сідає, бо постійно то зникає, то з'являється мобільний зв'язок", — пояснив він.

Автовикуп

Якщо не можете знайти квитки на поїзд на потрібну дату — скористайтеся послугою автовикупу. 

"Якщо до поїздки хоча б тиждень — велика ймовірність, що потрібні вам квитки знайдуться", — поділився мандрівник.

Раніше ми розповідали, що Укрзалізниця надає послуги з перевезення авто, завдяки якій ви можете дістатися до місця призначення разом зі своєю "залізною ластівкою", не витрачаючи паливо та сили. Вартість послуги залежить від маси авто та маршруту.

Також писали про те, як світові лідери подорожують Україною VIP-вагони Укрзалізниці. В комфортних купе вже мандрували експрезидент США Джо Байден, експрем'єр Британії Борис Джонсон, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Чехії Петр Павел, генсек НАТО Марк Рютте та інші.

поїздки Укрзалізниця подорож поїзди поради
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
