Подорож УЗ — маловідомі фішки, які зроблять поїздку комфортною

Потяги Укрзалізниці дають можливість дістатися до різних куточків країни, насолоджуючись неймовірними пейзажами. Поїздки можна зробити ще в рази комфортнішими, якщо знати кілька хитрощів.

Нове та старе купе

Мандрівник порадив не шукати найбюджетніші ціни на квитки. Так, за 200 гривень ви навряд чи будете їхати у новому плацкарті.

"Все просто і залежить від ціни. 280 гривень за купе до Львова — це точно старий вагон. За 600 гривень буду точно їхати у новому", — зазначив він.

Режим польоту

Блогер порекомендував завжди в потязі на ніч вмикати на смартфоні режим польоту.

"Інакше телефон дуже швидко сідає, бо постійно то зникає, то з'являється мобільний зв'язок", — пояснив він.

Автовикуп

Якщо не можете знайти квитки на поїзд на потрібну дату — скористайтеся послугою автовикупу.

"Якщо до поїздки хоча б тиждень — велика ймовірність, що потрібні вам квитки знайдуться", — поділився мандрівник.

