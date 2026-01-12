Де перевірити дані про затримку потягів УЗ — список ресурсів

Потяг Укрзалізниці. Фото: Новини.LIVE

Через складні погодні умови та систематичні атаки ворога на залізницю затримуються десятки поїздів Укрзалізниці. В компанії розповіли, як перевірити актуальну інформацію щодо свого рейсу.

Про це повідомили в УЗ.

Як перевірити, чи затримується потяг УЗ

В компанії попередили пасажирів, що за останню добу низка поїздів відхиляється від графіка. Зокрема, середній час запізнення потягів складає 2 години.

В УЗ запевнили, що роблять все можливе, щоб скоротити час очікування та розповіли, як перевірити пасажирам актуальну інформацію про запізнення залізничних рейсів.

Перевізник також повідомив, що на період вимушених затримок вхід до платних залів очікування на вокзалах став безкоштовним для пасажирів із квитками, в них можна відпочити та зігрітися чаєм.

Дані про затримку потягів також можна перевірити:

на порталі "УЗ Веземо";

на офіційному сайті;

у додатку УЗ;

на каналі приміських поїздів УЗ;

у пуш-сповіщеннях застосунку;

у "янголів" та чергових вокзалів.

