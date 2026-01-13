Видео
Україна
Главная Транспорт УЗ предупредила о задержках рейсов — график отклонений

УЗ предупредила о задержках рейсов — график отклонений

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 09:55
Задержки поездов УЗ 13 января — время отклонений
Информационное табло на вокзале. Фото: Новини.LIVE

Из-за неблагоприятных погодных условий и перебоев с электроснабжением, в Украине задерживается ряд поездов. В Укрзализныце подробнее рассказали об отклонениях от графиков.

Как сообщили в пресс-службе УЗ, время задержки составляет от 1 до 3 часов.

Читайте также:

Задержки поездов УЗ

В компании рассказали, что сейчас работают над организацией комфортных условий ожидания для пассажиров на пересадочной станции Холм в Польше. В Укрзализныце также в ближайшее время планируют улучшить информирование пассажиров на станциях, где не работают онлайн-табло.

Перевозчик предупредил, что сейчас на 1-3 часа опаздывает ряд поездов:

  • 78 Ивано-Франковск-Киев +2.30;
  • 771 Киев-Хмельницкий +3 часа;
  • 6 Ясиня-Запорожье +1 час.

В УЗ добавили, что время задержки может измениться из-за неблагоприятных погодных условий, однако подчеркнули, что самой приоритетной задачей сейчас является обеспечить информирование пассажиров таким образом, чтобы все понимали, когда прибудет их поезд.

Актуальные данные о задержке поездов также можно проверить:

Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также мы писали, что в тестовом режиме интернет появился во флагманском поезде Укрзализныци №95/96 Киев-Рахов.

Укрзализныця путешествие поезда туризм график
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
