Задержки поездов УЗ 13 января — время отклонений

УЗ предупредила о задержках рейсов — график отклонений
Из-за неблагоприятных погодных условий и перебоев с электроснабжением, в Украине задерживается ряд поездов. В Укрзализныце подробнее рассказали об отклонениях от графиков.
Как сообщили в пресс-службе УЗ, время задержки составляет от 1 до 3 часов.
Задержки поездов УЗ
В компании рассказали, что сейчас работают над организацией комфортных условий ожидания для пассажиров на пересадочной станции Холм в Польше. В Укрзализныце также в ближайшее время планируют улучшить информирование пассажиров на станциях, где не работают онлайн-табло.
Перевозчик предупредил, что сейчас на 1-3 часа опаздывает ряд поездов:
- 78 Ивано-Франковск-Киев +2.30;
- 771 Киев-Хмельницкий +3 часа;
- 6 Ясиня-Запорожье +1 час.
В УЗ добавили, что время задержки может измениться из-за неблагоприятных погодных условий, однако подчеркнули, что самой приоритетной задачей сейчас является обеспечить информирование пассажиров таким образом, чтобы все понимали, когда прибудет их поезд.
Актуальные данные о задержке поездов также можно проверить:
- на портале "УЗ Везем";
- на официальном сайте;
- в приложении УЗ;
- на канале пригородных поездов УЗ;
- в пуш-уведомлениях приложения;
- у "ангелов" и дежурных вокзалов.
