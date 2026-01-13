Задержки поездов УЗ 13 января — время отклонений

Информационное табло на вокзале. Фото: Новини.LIVE

Из-за неблагоприятных погодных условий и перебоев с электроснабжением, в Украине задерживается ряд поездов. В Укрзализныце подробнее рассказали об отклонениях от графиков.

Как сообщили в пресс-службе УЗ, время задержки составляет от 1 до 3 часов.

Задержки поездов УЗ

В компании рассказали, что сейчас работают над организацией комфортных условий ожидания для пассажиров на пересадочной станции Холм в Польше. В Укрзализныце также в ближайшее время планируют улучшить информирование пассажиров на станциях, где не работают онлайн-табло.

Перевозчик предупредил, что сейчас на 1-3 часа опаздывает ряд поездов:

78 Ивано-Франковск-Киев +2.30;

771 Киев-Хмельницкий +3 часа;

6 Ясиня-Запорожье +1 час.

В УЗ добавили, что время задержки может измениться из-за неблагоприятных погодных условий, однако подчеркнули, что самой приоритетной задачей сейчас является обеспечить информирование пассажиров таким образом, чтобы все понимали, когда прибудет их поезд.

Актуальные данные о задержке поездов также можно проверить:

на портале "УЗ Везем";

на официальном сайте;

в приложении УЗ;

на канале пригородных поездов УЗ;

в пуш-уведомлениях приложения;

у "ангелов" и дежурных вокзалов.

