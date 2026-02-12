Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт УЗ оновила розклад руху на 12 лютого — частину рейсів скорочено

УЗ оновила розклад руху на 12 лютого — частину рейсів скорочено

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 13:26
УЗ змінила рух поїздів у кількох регіонах через обстріли — оперативна ситуація на 12 лютого
Поїзд стоїть на пероні. Фото: Новини.LIVE

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів 12 лютого у кількох регіонах. Через постійні обстріли на деяких маршрутах внесено зміни.

На частині маршрутів замість потягів курсують автобуси, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на УЗ. 

Реклама
Читайте також:

Чернігівщина під ударами

Попри обстріли, поїзди в Чернігівській та Сумській областях продовжують курсувати. У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа, приміські — до/з станції Кролевець.

На Чернігівщині тимчасово призупинено рейси Сновськ — Бахмач і у зворотному напрямку.

Харківщина — зона небезпеки

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається зоною підвищених ризиків, тому поїзди тут не курсують.

Пасажирам запропонували пересадку на автобуси з об’їзним маршрутом. 

До Запоріжжя теж тільки автобусами

На 12 лютого основна схема сполучення між Дніпром і Запоріжжям замість потягів УЗ — теж автобусні трансфери.  

У регіоні діє посилений моніторинг безпекової ситуації. Залежно від ситуації УЗ застосовує або точковий пропуск поїздів, або автобусні трансфери. Пасажирів просять діяти за вказівками поїзної бригади та працівників вокзалів.

Укрзалізниця попереджає пасажирів  

УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.

Саме там найшвидше з’являється інформація про зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу.

Крім того, в УЗ висловили подяку БФ "Проліска" за підтримку автобусних перевезень на запорізькому та краматорському напрямках і допомогу в евакуації цивільних з Донеччини до залізничних евакорейсів на Харківщині. 

Що ще варто знати українцям

В УЗ пояснили, хто має право залишати свої сумки та валізи у багажному відділенні під нижнім сидінням.

Зокрема, за правила перевізника місце для зберігання речей під нижньою полицею належить пасажиру, який придбав квиток на це місце. 

Тобто пасажири з верхніх полиць не мають права без попередньої згоди пасажира знизу займати простір під чужою нижньою полицею.

Раніше ми писали, чи мають право пасажири з верхніх полиць сидіти на нижніх. Виявляється, пасажир з квитком на нижню полицю може заборонити іншому пасажиру сідати на його місце, навіть перед кінцевою станцією.

Також ми писали, чому чоловіків пускають у жіночі купе Укрзалізниці.  За рішенням начальника поїзда, в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця, що є у потязі.  

Укрзалізниця Сумська область обстріли Краматорськ пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації