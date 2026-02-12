УЗ змінила рух поїздів у кількох регіонах через обстріли — оперативна ситуація на 12 лютого

Поїзд стоїть на пероні. Фото: Новини.LIVE

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів 12 лютого у кількох регіонах. Через постійні обстріли на деяких маршрутах внесено зміни.

На частині маршрутів замість потягів курсують автобуси, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на УЗ.

Чернігівщина під ударами

Попри обстріли, поїзди в Чернігівській та Сумській областях продовжують курсувати. У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа, приміські — до/з станції Кролевець.

На Чернігівщині тимчасово призупинено рейси Сновськ — Бахмач і у зворотному напрямку.

Харківщина — зона небезпеки

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається зоною підвищених ризиків, тому поїзди тут не курсують.

Пасажирам запропонували пересадку на автобуси з об’їзним маршрутом.

До Запоріжжя теж тільки автобусами

На 12 лютого основна схема сполучення між Дніпром і Запоріжжям замість потягів УЗ — теж автобусні трансфери.

У регіоні діє посилений моніторинг безпекової ситуації. Залежно від ситуації УЗ застосовує або точковий пропуск поїздів, або автобусні трансфери. Пасажирів просять діяти за вказівками поїзної бригади та працівників вокзалів.

Укрзалізниця попереджає пасажирів

УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.

Саме там найшвидше з’являється інформація про зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу.

Крім того, в УЗ висловили подяку БФ "Проліска" за підтримку автобусних перевезень на запорізькому та краматорському напрямках і допомогу в евакуації цивільних з Донеччини до залізничних евакорейсів на Харківщині.

Також ми писали, чому чоловіків пускають у жіночі купе Укрзалізниці. За рішенням начальника поїзда, в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця, що є у потязі.