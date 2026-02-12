Видео
Главная Транспорт УЗ обновила расписание движения на 12 февраля — часть рейсов сокращена

УЗ обновила расписание движения на 12 февраля — часть рейсов сокращена

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 13:26
УЗ изменила движение поездов в нескольких регионах из-за обстрелов — оперативная ситуация на 12 февраля
Поезд стоит на перроне. Фото: Новини.LIVE

Укрзализныця обнародовала актуальный статус движения поездов 12 февраля в нескольких регионах. Из-за постоянных обстрелов на некоторых маршрутах внесены изменения.

На части маршрутов вместо поездов курсируют автобусы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ.

Читайте также:

Черниговщина под ударами

Несмотря на обстрелы, поезда в Черниговской и Сумской областях продолжают курсировать. В пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Региональные поезда сейчас курсируют до/из Конотопа, пригородные — до/с станции Кролевец.

На Черниговщине временно приостановлены рейсы Сновск — Бахмач и в обратном направлении.

Харьковщина — зона опасности

Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск и в дальнейшем остается зоной повышенных рисков, поэтому поезда здесь не курсируют.

Пассажирам предложили пересадку на автобусы с объездным маршрутом.

В Запорожье тоже только автобусами

На 12 февраля основная схема сообщения между Днепром и Запорожьем вместо поездов УЗ — тоже автобусные трансферы.

В регионе действует усиленный мониторинг ситуации с безопасностью. В зависимости от ситуации УЗ применяет или точечный пропуск поездов, или автобусные трансферы. Пассажиров просят действовать по указаниям поездной бригады и работников вокзалов.

Укрзализныця предупреждает пассажиров

УЗ призывает внимательно следить за обновлениями и обязательно включить push-уведомления в официальном приложении.

Именно там быстрее всего появляется информация об изменениях движения, пересадках и решениях, принятых в режиме реального времени.

Кроме того, в УЗ выразили благодарность БФ "Пролиска" за поддержку автобусных перевозок на запорожском и краматорском направлениях и помощь в эвакуации гражданских из Донецкой области к железнодорожным эвакорейсам на Харьковщине.

Что еще стоит знать украинцам

В УЗ объяснили, кто имеет право оставлять свои сумки и чемоданы в багажном отделении под нижним сиденьем.

В частности, по правила перевозчика место для хранения вещей под нижней полкой принадлежит пассажиру, который приобрел билет на это место.

То есть пассажиры с верхних полок не имеют права без предварительного согласия пассажира снизу занимать пространство под чужой нижней полкой.

Ранее мы писали, имеют ли право пассажиры с верхних полок сидеть на нижних. Оказывается, пассажир с билетом на нижнюю полку может запретить другому пассажиру садиться на его место, даже перед конечной станцией.

Также мы писали, почему мужчин пускают в женские купе Укрзализныци. По решению начальника поезда, в пути допускается пересадка пассажиров на любые свободные места, имеющиеся в поезде.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
