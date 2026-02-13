Відео
Головна Транспорт УЗ оновила графік поїздів — як курсуватимуть 13 лютого

УЗ оновила графік поїздів — як курсуватимуть 13 лютого

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 10:12
Укрзалізниця змінила маршрути поїздів 13 лютого на пІвночі та сході країни
Потяг Укрзалізниці. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів 13 лютого у кількох регіонах. На окремих маршрутах через постійні обстріли та ситуацію з безпекою внесено зміни.

Замість потягів на частині маршрутів курсують автобуси, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на УЗ. 

Читайте також:

Ситуація на півночі

Попри обстріли, поїзди в Чернігівській та Сумській областях продовжують курсувати. У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа, приміські — до/з станції Кролевець.

На Чернігівщині тимчасово призупинено рейси Сновськ — Бахмач і у зворотному напрямку.

Харківщина та Запоріжжя — зони небезпеки

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ на надалі залишається зоною підвищених ризиків, тому поїзди тут не курсують.

Пасажирам запропонували пересадку на автобуси з об’їзним маршрутом. 

Основна схема сполучення між Дніпром і Запоріжжям замість потягів УЗ — теж автобусні трансфери.  

У регіоні діє посилений моніторинг безпекової ситуації. Залежно від ситуації УЗ застосовує або точковий пропуск поїздів, або автобусні трансфери. Пасажирів просять діяти за вказівками поїзної бригади та працівників вокзалів.

Укрзалізниця попереджає пасажирів  

УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.

Саме там найшвидше з’являється інформація про зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу.

Крім того, в УЗ висловили подяку БФ "Проліска" за підтримку автобусних перевезень на запорізькому та краматорському напрямках і допомогу в евакуації цивільних з Донеччини до залізничних евакорейсів на Харківщині. 

Що ще варто знати українцям

В УЗ пояснили, чи потрібно пасажирам самостійно збирати та здавати провідникам свою постіль.

Перевізник пояснив, що провідник має забрати білизну пасажира за 30 хвилин до прибуття поїзда. В компанії пояснили, що працівник залізниці не може й не буде силоміць забирати білизну з зайнятого місця чи вимагати цього у наказовому тоні.

В УЗ попросили пасажирів проявляти взаємну повагу та трохи заздалегідь до прибуття потягу звільнити своє місце, щоб провідник міг забрати білизну, або ж акуратно скласти її поруч.  

Раніше ми писали, чому чоловіків пускають у жіночі купе Укрзалізниці.  За рішенням начальника поїзда, в дорозі допускається пересадка пасажирів на будь-які вільні місця, що є у потязі. 

Також ми повідомлял и, чи мають право пасажири з верхніх полиць сидіти на нижніх. Виявляється, пасажир з квитком на нижню полицю може заборонити іншому пасажиру сідати на його місце, навіть перед кінцевою станцією.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
