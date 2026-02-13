Укрзалізниця змінила маршрути поїздів 13 лютого на пІвночі та сході країни

Потяг Укрзалізниці. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів 13 лютого у кількох регіонах. На окремих маршрутах через постійні обстріли та ситуацію з безпекою внесено зміни.

Замість потягів на частині маршрутів курсують автобуси, повідомляє Новини.LIVE із посиланням на УЗ.

Ситуація на півночі

Попри обстріли, поїзди в Чернігівській та Сумській областях продовжують курсувати. У приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни. Регіональні поїзди наразі курсують до/з Конотопа, приміські — до/з станції Кролевець.

На Чернігівщині тимчасово призупинено рейси Сновськ — Бахмач і у зворотному напрямку.

Харківщина та Запоріжжя — зони небезпеки

Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ на надалі залишається зоною підвищених ризиків, тому поїзди тут не курсують.

Пасажирам запропонували пересадку на автобуси з об’їзним маршрутом.

Основна схема сполучення між Дніпром і Запоріжжям замість потягів УЗ — теж автобусні трансфери.

У регіоні діє посилений моніторинг безпекової ситуації. Залежно від ситуації УЗ застосовує або точковий пропуск поїздів, або автобусні трансфери. Пасажирів просять діяти за вказівками поїзної бригади та працівників вокзалів.

Укрзалізниця попереджає пасажирів

УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.

Саме там найшвидше з’являється інформація про зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу.

Крім того, в УЗ висловили подяку БФ "Проліска" за підтримку автобусних перевезень на запорізькому та краматорському напрямках і допомогу в евакуації цивільних з Донеччини до залізничних евакорейсів на Харківщині.

