Главная Транспорт УЗ обновила график поездов — как будут курсировать 13 февраля

УЗ обновила график поездов — как будут курсировать 13 февраля

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 10:12
Укрзализныця изменила маршруты поездов 13 февраля на север и восток страны
Поезд Укрзализныци. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця обнародовала актуальный статус движения поездов 13 февраля в нескольких регионах. На отдельных маршрутах из-за постоянных обстрелов и ситуации с безопасностью внесены изменения.

Вместо поездов на части маршрутов курсируют автобусы, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на УЗ.

Ситуация на севере

Несмотря на обстрелы, поезда в Черниговской и Сумской областях продолжают курсировать. В пригородном и региональном сообщении возможны точечные изменения. Региональные поезда сейчас курсируют до/из Конотопа, пригородные — до/с станции Кролевец.

На Черниговщине временно приостановлены рейсы Сновск — Бахмач и в обратном направлении.

Харьковщина и Запорожье — зоны опасности

Участок Лозовая — Барвенково — Краматорск остается зоной повышенных рисков, поэтому поезда тут не курсируют.

Пассажирам предложили пересадку на автобусы с объездным маршрутом.

Основная схема сообщения между Днепром и Запорожьем вместо поездов УЗ — тоже автобусные трансферы.

В регионе действует усиленный мониторинг ситуации с безопасностью. В зависимости от ситуации УЗ применяет или точечный пропуск поездов, или автобусные трансферы. Пассажиров просят действовать по указаниям поездной бригады и работников вокзалов.

Укрзализныця предупреждает пассажиров

УЗ призывает внимательно следить за обновлениями и обязательно включить push-уведомления в официальном приложении.

Именно там быстрее всего появляется информация об изменениях движения, пересадках и решениях, принятых в режиме реального времени.

Кроме того, в УЗ выразили благодарность БФ "Пролиска" за поддержку автобусных перевозок на запорожском и краматорском направлениях и помощь в эвакуации гражданских из Донецкой области к железнодорожным эвакорейсам на Харьковщине.

Укрзализныця поезда Харьковская область вокзалы пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
