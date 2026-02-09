Відео
УЗ обмежила деякі рейси поїздів в окремих регіонах — що відомо

УЗ обмежила деякі рейси поїздів в окремих регіонах — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 10:12
Росія атакує УЗ — оперативний статус руху поїздів на 9 лютого
Потяг Укрзалізниці. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Через постійні атаки Росії Укрзалізниця була вимушена змінити графік руху потягів. В компанії оприлюднили оперативний статус руху поїздів в окремих регіонах.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

РФ знову вдарила по Сумщині та Чернігівщині

Росія знову атакувала залізницю Сумщини та Чернігівщини, було пошкоджено локомотив і контактну мережу. Пасажири та залізничники нині перебувають у безпечних місцях. В компанії попередили про можливі затримки поїздів Суми — Київ та Суми — Харків.

Небезпека на Харківщині 

Залізнична ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ досі залишається небезпечною, тому пасажирів поки доставляють в об’їзд автобусом.

До Запоріжжя почали пускати потяги

УЗ продовжує посилено моніторити безпекову ситуації. Залежно від обстановки до та з міста пускають не лише автобуси, а й потяги. В компанії закликали пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів.

Нагадаємо, раніше УЗ викликала суперечки в мережі, коли відповіла, хто має право користуватись столиком в потязі. В компанії пояснили, що в пасажирів нижніх полиць в рази більше прав та можливостей.

Також залізничний перевізник вважає, що пасажири верхніх полиць не можуть без дозволу сідати на нижні місця в потязі. Користувачі мережі обурені, чому пасажири з верхніх полиць мають платити однакову з іншими суму за квиток.

Укрзалізниця поїзди Росія атака графік
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
