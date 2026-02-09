Росія атакує УЗ — оперативний статус руху поїздів на 9 лютого

Потяг Укрзалізниці. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Через постійні атаки Росії Укрзалізниця була вимушена змінити графік руху потягів. В компанії оприлюднили оперативний статус руху поїздів в окремих регіонах.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Росія знову атакувала залізницю Сумщини та Чернігівщини, було пошкоджено локомотив і контактну мережу. Пасажири та залізничники нині перебувають у безпечних місцях. В компанії попередили про можливі затримки поїздів Суми — Київ та Суми — Харків.

Небезпека на Харківщині

Залізнична ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ досі залишається небезпечною, тому пасажирів поки доставляють в об’їзд автобусом.

До Запоріжжя почали пускати потяги

УЗ продовжує посилено моніторити безпекову ситуації. Залежно від обстановки до та з міста пускають не лише автобуси, а й потяги. В компанії закликали пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів.

