Росія атакує УЗ — оперативний статус руху поїздів на 9 лютого

УЗ обмежила деякі рейси поїздів в окремих регіонах — що відомо
Через постійні атаки Росії Укрзалізниця була вимушена змінити графік руху потягів. В компанії оприлюднили оперативний статус руху поїздів в окремих регіонах.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
РФ знову вдарила по Сумщині та Чернігівщині
Росія знову атакувала залізницю Сумщини та Чернігівщини, було пошкоджено локомотив і контактну мережу. Пасажири та залізничники нині перебувають у безпечних місцях. В компанії попередили про можливі затримки поїздів Суми — Київ та Суми — Харків.
Небезпека на Харківщині
Залізнична ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ досі залишається небезпечною, тому пасажирів поки доставляють в об’їзд автобусом.
До Запоріжжя почали пускати потяги
УЗ продовжує посилено моніторити безпекову ситуації. Залежно від обстановки до та з міста пускають не лише автобуси, а й потяги. В компанії закликали пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів.
Нагадаємо, раніше УЗ викликала суперечки в мережі, коли відповіла, хто має право користуватись столиком в потязі. В компанії пояснили, що в пасажирів нижніх полиць в рази більше прав та можливостей.
Також залізничний перевізник вважає, що пасажири верхніх полиць не можуть без дозволу сідати на нижні місця в потязі. Користувачі мережі обурені, чому пасажири з верхніх полиць мають платити однакову з іншими суму за квиток.
